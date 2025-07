KOMENTÁŘ: Armáda překročila Rubikon. Vojáci sledovali občany i opozici, píše Babiš

Od roku 2024 v rámci tajné operace vojáci pod falešnou identitou nejen sledovali debaty na sociálních sítích, ale dokonce do nich i zasahovali. Analyzovali postoje diskutujících k válce na Ukrajině, k ministerstvu obrany, k armádě, ale i jejich politické názory. Za pomoci specializovaného softwaru vznikaly složky na konkrétní lidi i analytické výstupy, jako například čtyřicetistránkový dokument s názvem „Volby 2025“.

O tom, na jak tenkém ledě se pohybují, vojáci dobře věděli, proto se někteří z nich oficiálně obrátili na své nadřízené, zda postupy, které jsou po nich vyžadovány, nejsou v rozporu se zákonem. Všechny tyto informace zjistil a zveřejnil poslanec hnutí ANO a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička a stal se za to terčem dehonestační kampaně ze strany provládních médií. Prý tím nahrává Putinovi, jak jinak.

Ani ministerstvo obrany, ani armáda se k těmto závažným obviněním vlastně vůbec nevyjádřily. Jen armáda začala celou operaci zpětně bagatelizovat jako „cvičení“. Pokud by to tak bylo, vojáci by asi těžko chtěli od svých velících důstojníků ujištění, že nebudou kriminalizováni, o operaci by byla, jako v jiných případech, informována Poslanecká sněmovna a nesbíraly by se informace o konkrétních osobách.

Tato činnost je neobhajitelná právně, politicky i morálně. Vše nasvědčuje tomu, že došlo k porušení zákona o zpracování osobních údajů i k překročení kompetencí stanovených zákonem o Vojenském zpravodajství. Sledování civilních osob vedené složkou armády, která k tomu ze zákona nemá žádné oprávnění, je bezprecedentní selhání systému demokratické kontroly. Faktem zůstává, že 36 let po sametové revoluci armáda monitorovala a vytvářela složky na občany vlastní země bez zákonného rámce, parlamentního souhlasu či soudního dohledu.

V demokratickém státě armáda musí zůstat apolitická. Vojáci nesmějí ovlivňovat veřejné mínění, natož se zapojovat do politického boje. A už vůbec nesmějí být využíváni k monitoringu opozice a vytváření výstupů s názvy jako „Volby 2025“. Takové praktiky známe z autoritářských režimů, kde armáda není garantem bezpečnosti, ale prodlouženou rukou vládnoucího režimu.

Je třeba přesně zjistit, kdo dal k této operaci rozkaz, kdo ji vykonával, jaká data byla sbírána a k čemu byla využita. A pokud se prokáže, že byla armáda zneužita k politickým účelům, k manipulaci veřejného mínění nebo k cílenému sledování politické opozice, pak musí být vyvozena jasná odpovědnost, a to i na nejvyšších místech.

Tady už nejde o běžný politický spor. Jde o samotnou podstatu demokratického státu. Pokud připustíme, že armáda smí bez kontroly sledovat občany, vstupovat do veřejného prostoru, zasahovat do politické soutěže, tak jsme překročili Rubikon. A na druhé straně už není demokracie, ale návrat k systému, o kterém jsme věřili, že jsme se s ním v listopadu 1989 definitivně rozloučili.