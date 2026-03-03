KOMENTÁŘ: Bude svět nadále ovládán silou moci a násilím? ptá se Šándor

  9:11
Velký a malý Satan, jak Íránci nazývají Ameriku a Izrael, zahájili mohutné nálety a ostřelování šíitského Íránu. Není to definitivní konec mezinárodních úmluv a práv? Bude svět už nadále ovládán silou moci a násilím? Co si z toho vezmou ti, kdo mají podobný pocit, že jsou někým ohrožováni? Jsme ještě schopni měřit všem stejným metrem? ptá se v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz Andor Šándor, bezpečnostní poradce a bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby.

Pohled na místo íránského raketového útoku na obytnou budovu v Tel Avivu v Izraeli. (1. března 2026) | foto: Roei KastroReuters

Velký a malý Satan, jak Íránci nazývají Ameriku a Izrael, zahájili mohutné nálety a ostřelování šíitského Íránu. Není to definitivní konec mezinárodních úmluv a práv? Bude svět už nadále ovládán silou moci a násilím? Co si z toho vezmou ti, kdo mají podobný pocit, že jsou někým ohrožováni? Jsme ještě schopni měřit všem stejným metrem?

Po roce a půl znovu rakety z Libanonu. Írán chce válku v celém regionu, soudí Izraelci

Co je cílem této operace? Zaprvé: odstranění ajatolláha Alího Chameneího. Zabití nejen vůdce Íránu, ale až 40 hlavních představitelů režimu je výsledkem precizní práce CIA, Mosadu a MI6, které úspěšně penetrovaly systém vedení a řízení země. Takto už v minulosti zabil Izrael představitele íránských bezpečnostních složek, jaderného výzkumu, vůdce Hamásu či šéfa Hizballáhu. S tím Chameneí počítal a uložil všem rozhodujícím osobám ve státě, aby za sebe najmenovaly čtyři zástupce tak, aby zabití dalších neohrozilo funkčnost systému. Což se zdá, že zatím funguje.

Druhým cílem je kompletní likvidace jaderného výzkumu. To ukazuje, že Trump loni přeháněl, když tvrdil, že údery amerického letectva tento program vymazaly z povrchu země. Že by ho byl Teherán schopen tak rychle obnovit, je nereálné. Otázkou je, kde zůstalo těch asi 400 kg na 60 procent obohaceného uranu, který režim vyrobil. Jaderné zbraně v rukou lidí, jací v Íránu vládnou, mohou ohrožovat kohokoli, primárně Izrael. A mělo by to multiplikační efekt: Turci, Saúdi a další by se snažili reagovat na nový poměr sil tím, že by si je pořídili také. Jiný šílenec na Korejském poloostrově je má – a jemu podobní vidí, že se s ním jedná a neútočí se na něj vojenskou silou.

Třetím cílem je likvidace raket a odpalovacích zařízení ohrožujících Izrael a region. Žádná nemá dosah na území USA, ale zasahují už nyní americké základny v okolí. A eskalují i údery na území Izraele. Je otázkou, jak dlouho budou Íránci schopni tyto útoky vést a s jakým výsledkem. Došlo i k útoku na francouzskou základnu v SAE a britskou na Kypru. Výkladní skříň arabského světa Dubaj zažívá reputační problém pro bezpečný byznys a turistiku.

O co Trumpovi jde a nejde

Čtvrtým cílem je zajistit, že Írán nezablokuje Hormuzskou úžinu, čtyřicet kilometrů široký pás moře mezi ním a Ománem. K tomu je nutné zásadní omezení schopnosti vojenského námořnictva Íránu, aby ji nezablokovalo a nezaminovalo. Trump tvrdí, že údery potopily devět lodí. Jak velký a dlouhý dopad na cenu barelu ropy a ekonomiku světa to bude mít, lze těžko předvídat. Bude úměrný délce konfliktu a jeho rozsahu.

Trump klidně zabije vůdce, nesmíme ukázat slabost, tuší Rusko po íránské lekci

Pátým cílem je další oslabení íránských proxy hráčů v regionu a hlavně v sousedství Izraele. Hamás byl v Gaze oslaben, ale nebyl ani zdaleka zničen. Hizballáh v Libanonu utrpěl značné ztráty, které způsobila pagerová operace Mosadu proti jeho špičkám a vojenské bombardování země izraelskou armádou včetně částečné pozemní operace. Přesto je, jak se ukazuje, schopen izraelský sever ohrožovat. Hútiové v Jemenu, kteří nebyli příliš oslabeni třicetidenním konfliktem s USA, se zatím nijak vojensky neprojevili. Největší proxy síla Teheránu, Sýrie, je dnes z tohoto pohledu značně zpacifikována. Tel Aviv mistrně dokázal oslabit protivníky v sousedství, než přiměl Trumpa k rozhodnému úderu proti jejich sponzorovi. Ani vojensky silný Izrael si nemůže dovolit válku na více frontách po delší dobu najednou.

Trump, který „ukončil“ již osm válek, jak tvrdí, se jistě poučil z Iráku, kdy Bushovu invazi v roce 2003 nazval Vekou tlustou chybou. Rovněž připravil půdu pro konec amerického angažmá v Afghánistánu, jehož realizaci Joe Biden zpackal. Dvacet let přítomnosti, biliony utracených dolarů, ztráty na životech, a to jen proto, aby se Tálibán po dvaceti letech opět vrátil k vládě. Proto nelze očekávat americkou pozemní invazi ani klasickou změnu režimu, či dokonce snahu o nastolení demokracie západního střihu. O to americkému prezidentovi nejde.

ANALÝZA: Trump zkouší v Íránu převrat na dálku. My bombardujeme, vy si je svrhněte

Zabití vůdce a dalších představitelů režimu s tím, že lid převezme moc, je krajně nejistý recept. O sjednocené opozici v etnicky členěné společnosti nelze hovořit. Ani zdaleka všichni se tam dnes ze smrti Chameneího neradují. Bez vedení, které se podřídí USA a přestane ohrožovat Izrael a další země regionu, nelze čekat, že konflikt skončí. A už vůbec jej USA nebudou moci prohlásit za úspěch. Dochází rovněž k nevyhnutelnému. A tím jsou ztráty na životech amerických vojáků a zničení techniky. Kuvajt hlásí již tři zřícené americké stíhačky bez udání důvodu. Že by všechny měly technické problémy, by byla velká náhoda.

Trumpův riskantní podnik, do kterého se nechal dotlačit izraelskou lobby a Izraelem samotným, může dopadnou všelijak. Byť jde o porušení mezinárodního práva, přejme si, aby skončil brzy a důvody pro jeho zahájení byly dosaženy. Ropné monarchie v regionu se zatím zdržují přímé odvety.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Po útoku Íránu v Rijádu stahují Američané z některých ambasád své zaměstnance

Projíždějící auta poblíž diplomatické čtvrti v saúdskoarabském Rijádu (3....

Americké ministerstvo zahraničí nařídilo evakuaci zaměstnanců svých ambasád a jejich rodin v Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu, Iráku a Jordánsku. Pokyn se týká personálu, jehož přítomnost není nezbytná pro...

3. března 2026  8:27,  aktualizováno  9:49

V Praze přistálo druhé letadlo s turisty z Blízkého východu. Čeká se i přílet dalších

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

V Praze přistálo v úterý krátce před 09:30 druhé letadlo společnosti Smartwings s českými turisty z Ománu. Bylo v něm zhruba 200 lidí. První spoj přistál již v po 02:00 ráno.

3. března 2026  2:15,  aktualizováno  9:33

Na Hradecku likvidují další chov s ptačí chřipkou, utraceno bude sedm tisíc kachen

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V obci Nové Město na Hradecku začala před devátou hodinou likvidace chovu kachen s ptačí chřipkou. Utraceno bude přes 7000 ptáků. Likvidaci chovu, který je ve třech halách, by hasiči měli zvládnout...

3. března 2026  9:29

Pošta znovu zdraží své služby. Klienti si připlatí za doporučená nebo cenná psaní

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se budova v Libni sice nabízí k...

Česká pošta od letošního dubna zdraží některé služby. Více lidé zaplatí například za poslání doporučeného či cenného psaní, dražší budou i cenné zásilky. Cena většinou vzroste o šest korun. Pošta už...

3. března 2026  9:26

Írán při jednáních upozorňoval, že může vyrobit 11 atomových bomb, řekl Witkoff

Ománský ministr zahraničních věcí Sajjid Badr bin Hamad Ál Búsajdí se setkal se...

Íránští zástupci během dřívějších jednání se Spojenými státy prohlásili, že mají 460 kilogramů na 60 procent obohaceného uranu, který by mohl být použit k výrobě jedenácti atomových bomb, řekl...

3. března 2026  9:24

Žena udeřila policistu do obličeje, trestu ujde. Měla pochopitelný důvod, míní soudy

ilustrační snímek

Žena, která v úleku a ze strachu udeřila v Plzni policistu, za to s konečnou platností nebude potrestaná. Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové, a potvrdil tak...

3. března 2026  9:21

Trumpová vedla schůzku Rady bezpečnosti o dětech ve válkách. Ostudné, míní Írán

Americká první dáma Melania Trumpová předsedala schůzce Rady bezpečnosti OSN....

Americká první dáma Melania Trumpová v pondělí předsedala schůzce Rady bezpečnosti OSN, jejímž tématem byla ochrana dětí ve válečných konfliktech. Zasedání se konalo dva dny poté, co si...

3. března 2026  9:12

KOMENTÁŘ: Bude svět nadále ovládán silou moci a násilím? ptá se Šándor

Pohled na místo íránského raketového útoku na obytnou budovu v Tel Avivu v...

Velký a malý Satan, jak Íránci nazývají Ameriku a Izrael, zahájili mohutné nálety a ostřelování šíitského Íránu. Není to definitivní konec mezinárodních úmluv a práv? Bude svět už nadále ovládán...

3. března 2026  9:11

OBRAZEM: Koncert Jasona Derula v O2 areně bylo hudební i obrazové dobrodružství

Jason Derulo na koncertě v O2 areně (2. března 2026, Praha).

Americký zpěvák, tanečník, skladatel a choreograf Jason Derulo se po březnovém koncertu v roce 2024 vrátil do pražské O2 areny, aby – podle vlastních slov – českým fanouškům předvedl nejlepší show,...

3. března 2026  8:58

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

3. března 2026  8:30

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

ONLINE: Izraelská armáda ohlásila novou vlnu útoků na Teherán a Bejrút

Sledujeme online
Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonské Dáhíji na...

Izraelská armáda oznámila, že v ranních hodinách začala novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Izraelské letectvo v příspěvku na síti X uvedlo, že „letectvo nyní zahájilo vlnu rozsáhlých...

3. března 2026  6:37,  aktualizováno  8:11

Firma chce těžit písek sedm dní v týdnu. Třináct let jenom hluk, varuje spolek

U Krňovic v těžebně Marokánka II se dál těží štěrkopísky. (2. 11. 2022)

Nedostatek stavebního písku a štěrku děsí těžaře, ale i obyvatele obcí, ve kterých se nacházejí perspektivní dobývací prostory. Dvě třetiny pískoven a více než polovina kamenolomů má do šesti let...

3. března 2026  6:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.