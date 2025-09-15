KOMENTÁŘ: Nezakazujme Česku vítězit, píše Schillerová

A ukázalo se, že ve skutečnosti nezajímají především samotné novináře. Jejich články se totiž omezily na konstatování, že naše vize jsou příliš drahé a chudičké Česko si je zkrátka nemůže dovolit.
Hospodářská strategie ANO: podívejte se na kompletní dokument
Domácnostem, živnostníkům i firmám proto doporučuji, aby si oba dokumenty pozorně přečetli sami. Jak jsme už dokázali posledně, své sliby totiž myslíme vážně, plníme je a chceme se z nich zpovídat. Každý sám nejlépe posoudí, jaký efekt budou mít na jeho konkrétní život a podnikání. Zda to bude růst, prosperita a pozitivní očekávání, nebo šedivé nic v úsporném režimu. Není pochyb, že drtivě převáží růst. A protože bohatství národa není ničím jiným než souhrnem bohatství jednotlivců, je náš program ze všeho nejvíc prorůstový. A to je zároveň první část odpovědi na otázku, kde na něj vezmeme.
Tupé škrty nepomohou
Rozpočtový efekt hospodářského růstu má oproti tupým škrtům zásadní výhodu. Zatímco příjmy státu například z vyššího zdanění nemovitostí nebo zrušených úlev pro rodiny s dětmi se v delším čase vlivem inflace snižují, příjmy generované hospodářským růstem se nabalují jako sněhová koule. Pokaždé, když Česko místo dvou procent zaznamená růst o jedno a půl procenta vyšší, vyskočí příjmy státu o dalších 30 miliard. Pointa je v tom, že pokaždé z vyšší základny. Jen tato mírná stimulace růstu nad dlouhodobý průměr by tak za 4 roky přinesla 300 miliard korun navíc. Bonusem je takzvaná fiskální dividenda růstu, kdy vyšší produkt snižuje i dluh v poměru k HDP.
Stejně důležité je omezit šedou ekonomiku. Bez ohledu na zlepšení, ke kterému pomohlo kontrolní hlášení nebo reverse charge, je to stále okolo jednoho bilionu ročně. Patří sem práce v šedé zóně, kde podle NKÚ pracuje 170 tisíc lidí, nedovýběr klíčových daní, který jen loni překonal 35 miliard, a samozřejmě zatajené tržby.
Motorem růstu bude privátní sektor, představil Havlíček hospodářskou strategii
Buď budeme donekonečna obdivovat, jak dobře to zvládají bohatší země, nebo využijeme jejich příklad k vlastnímu posunu. Digitální daňová kobra, která za využití pokročilé analytiky a umělé inteligence pomáhá odhalovat umělé daňové optimalizace větších firem, úniky na platformách sdílené ekonomiky nebo kryptu, už úspěšně funguje v Británii, Itálii nebo USA. Nějakou formu evidence tržeb má pak dokonce většina zemí EU včetně Švédska, Rakouska nebo Belgie. Rozhodně nejde o žádnou šikanu, ale o efektivní kontrolu nastavených pravidel, která je podmínkou jakékoliv férové hry nebo soutěže včetně té hospodářské.
A nezapomínejme, že Fialova vláda přes všechny proklamace zvýšila provozní výdaje bez platů o 50 miliard ročně. My je naopak každý rok o 5 % snížíme, stejně jako jsme to dělali do roku 2021.
V dnešním světě platí, že vítěz bere vše. Od investic a talentů až po nejmodernější technologie. Země, které se nebojí růst a podporovat podnikání, dnes lákají globální kapitál, vědce i inovativní firmy. Stačí se podívat na Irsko nebo Estonsko: před dvaceti lety byly na okraji zájmu, dnes patří k lídrům v přitažlivosti pro investory i ve výši HDP na hlavu. Česko má přitom všechny předpoklady držet krok: vzdělané lidi, solidní průmysl, dobré jméno v Evropě. Chce to ale odvážnou hospodářskou strategii a férová pravidla, která nebudou trestat ty, kdo se snaží, a ochrání poctivé před podvodníky.
Nezakazujme Česku vítězit tím, že odmítneme vítěznou strategii jen proto, že se nám zdá příliš ambiciózní. Žádný velký úspěch se nezrodí z opatrného přešlapování, ale z dobrého plánu, odhodlání a odvahy.