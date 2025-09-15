KOMENTÁŘ: Nezakazujme Česku vítězit, píše Schillerová

  9:05
Hnutí ANO představilo svůj ambiciózní volební program a také podrobnou hospodářskou strategii, jak Česku zajistit dlouhodobý hospodářský růst a zvýšit přidanou hodnotu jeho ekonomiky. Bez ohledu na to, že podle tuzemských komentátorů už podobné dokumenty nikoho nezajímají, jsme jim na rozdíl od ostatních stran nevěnovali hodiny, ale roky poctivé práce, píše v komentáři pro MF DNES a iDNES.cz místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

Alena Schillerová | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

A ukázalo se, že ve skutečnosti nezajímají především samotné novináře. Jejich články se totiž omezily na konstatování, že naše vize jsou příliš drahé a chudičké Česko si je zkrátka nemůže dovolit.

Hospodářská strategie ANO: podívejte se na kompletní dokument

Domácnostem, živnostníkům i firmám proto doporučuji, aby si oba dokumenty pozorně přečetli sami. Jak jsme už dokázali posledně, své sliby totiž myslíme vážně, plníme je a chceme se z nich zpovídat. Každý sám nejlépe posoudí, jaký efekt budou mít na jeho konkrétní život a podnikání. Zda to bude růst, prosperita a pozitivní očekávání, nebo šedivé nic v úsporném režimu. Není pochyb, že drtivě převáží růst. A protože bohatství národa není ničím jiným než souhrnem bohatství jednotlivců, je náš program ze všeho nejvíc prorůstový. A to je zároveň první část odpovědi na otázku, kde na něj vezmeme.

Tupé škrty nepomohou

Rozpočtový efekt hospodářského růstu má oproti tupým škrtům zásadní výhodu. Zatímco příjmy státu například z vyššího zdanění nemovitostí nebo zrušených úlev pro rodiny s dětmi se v delším čase vlivem inflace snižují, příjmy generované hospodářským růstem se nabalují jako sněhová koule. Pokaždé, když Česko místo dvou procent zaznamená růst o jedno a půl procenta vyšší, vyskočí příjmy státu o dalších 30 miliard. Pointa je v tom, že pokaždé z vyšší základny. Jen tato mírná stimulace růstu nad dlouhodobý průměr by tak za 4 roky přinesla 300 miliard korun navíc. Bonusem je takzvaná fiskální dividenda růstu, kdy vyšší produkt snižuje i dluh v poměru k HDP.

Stejně důležité je omezit šedou ekonomiku. Bez ohledu na zlepšení, ke kterému pomohlo kontrolní hlášení nebo reverse charge, je to stále okolo jednoho bilionu ročně. Patří sem práce v šedé zóně, kde podle NKÚ pracuje 170 tisíc lidí, nedovýběr klíčových daní, který jen loni překonal 35 miliard, a samozřejmě zatajené tržby.

Motorem růstu bude privátní sektor, představil Havlíček hospodářskou strategii

Buď budeme donekonečna obdivovat, jak dobře to zvládají bohatší země, nebo využijeme jejich příklad k vlastnímu posunu. Digitální daňová kobra, která za využití pokročilé analytiky a umělé inteligence pomáhá odhalovat umělé daňové optimalizace větších firem, úniky na platformách sdílené ekonomiky nebo kryptu, už úspěšně funguje v Británii, Itálii nebo USA. Nějakou formu evidence tržeb má pak dokonce většina zemí EU včetně Švédska, Rakouska nebo Belgie. Rozhodně nejde o žádnou šikanu, ale o efektivní kontrolu nastavených pravidel, která je podmínkou jakékoliv férové hry nebo soutěže včetně té hospodářské.

A nezapomínejme, že Fialova vláda přes všechny proklamace zvýšila provozní výdaje bez platů o 50 miliard ročně. My je naopak každý rok o 5 % snížíme, stejně jako jsme to dělali do roku 2021.

V dnešním světě platí, že vítěz bere vše. Od investic a talentů až po nejmodernější technologie. Země, které se nebojí růst a podporovat podnikání, dnes lákají globální kapitál, vědce i inovativní firmy. Stačí se podívat na Irsko nebo Estonsko: před dvaceti lety byly na okraji zájmu, dnes patří k lídrům v přitažlivosti pro investory i ve výši HDP na hlavu. Česko má přitom všechny předpoklady držet krok: vzdělané lidi, solidní průmysl, dobré jméno v Evropě. Chce to ale odvážnou hospodářskou strategii a férová pravidla, která nebudou trestat ty, kdo se snaží, a ochrání poctivé před podvodníky.

Nezakazujme Česku vítězit tím, že odmítneme vítěznou strategii jen proto, že se nám zdá příliš ambiciózní. Žádný velký úspěch se nezrodí z opatrného přešlapování, ale z dobrého plánu, odhodlání a odvahy.

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Soud potrestal muže za úmyslné zapálení haly, řešil tím prý psychické problémy

Krajský soud v Brně se dnes uložil trest 6,5 roku v případu úmyslného založení požáru skladové haly v Boskovicích na Blanensku z loňského podzimu. Obviněnému muži hrozilo za obecné ohrožení až 15 let...

15. září 2025  9:08,  aktualizováno  9:39

Bál jsem se o děti, hájí se muž souzený za zapálení bazénu při likvidaci sršní

Čtyřiapadesátiletý muž obviněný kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově stanul v pondělí před soudem. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení. Obhájce v úvodu jednání...

15. září 2025  8:18,  aktualizováno  9:23

Kirkův vrah nespolupracuje. Jeho blízcí včetně transgender spolubydlícího ano

Američan Tyler Robinson, který byl v pátek zatčen jako podezřelý ze středeční vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka, při vyšetřování nespolupracuje s úřady. Uvedl to guvernér...

15. září 2025  9:16

