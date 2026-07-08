O odškodnění za újmu způsobenou očkováním požádaly v minulých letech desítky až nižší stovky lidí. Mezi nimi i rodiče Anežky a Adélky, kterým způsobila zdravotní potíže stejná kombinace vakcín.
Ministerstvo zdravotnictví však dosud odškodnilo pouze rodinu, jejíž dítě zemřelo. I proto před souběžným očkováním varují advokáti a další lidé, kteří pomáhají poškozeným ve sporech se státem.
Po několika hodinách dostala první záchvat. Držela jsem ji v náručí a náhle se z ní stala hadrová panenka. Zavřela oči. Ruce, nohy i hlava byly bezvládné.