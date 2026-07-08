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Kombinování vakcín zvyšuje riziko. Roční Anežka zemřela, Adélka málem nepřežila

Ivana Lesková

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Většinu českých dětí chrání před nebezpečnými infekcemi povinné i doporučené vakcíny. Rodiče často zvažují, zda kvůli nabitému očkovacímu kalendáři volit kombinaci vakcín nebo více návštěv. Lékaři ujišťují, že zdravé dítě zvládne souběh očkování bez vážných potíží. Málokdy však upozorní i na vzácná rizika. Například roční Anežka zemřela, stejně stará Adélka byla v umělém spánku.

O odškodnění za újmu způsobenou očkováním požádaly v minulých letech desítky až nižší stovky lidí. Mezi nimi i rodiče Anežky a Adélky, kterým způsobila zdravotní potíže stejná kombinace vakcín.

Ministerstvo zdravotnictví však dosud odškodnilo pouze rodinu, jejíž dítě zemřelo. I proto před souběžným očkováním varují advokáti a další lidé, kteří pomáhají poškozeným ve sporech se státem.

Po několika hodinách dostala první záchvat. Držela jsem ji v náručí a náhle se z ní stala hadrová panenka. Zavřela oči. Ruce, nohy i hlava byly bezvládné.

maminka malé Adélky

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