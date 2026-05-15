Když replika, kterou violoncellista František Louka zpražil pětiletého ruského chlapce, poprvé zazněla ze stříbrného plátna, psal se 15. květen 1996. V pražském kině Blaník tehdy právě odstartovala premiérová jízda filmu, který nakonec dobyl nejen Česko, ale i Hollywood. Snímek Kolja slaví 30 let a jeho příběh ze zákulisí je stejně fascinující jako to, co se odehrává před kamerou.
„Kolja je ideálním průsečíkem scenáristické poetiky Zdeňka Svěráka a hollywoodského stylu režiséra Jana. Příběhy malých lidí na pozadí velkých dějin na mezinárodním poli zkrátka fungují. Je to možná až okatě podbízivý film, ale té podbízivosti je těžké nepodlehnout,“ hodnotí snímek filmový publicista Martin Pleštil.
Rusové nám znepříjemňovali život po dekády svou okupací. Po jejím konci bylo potřeba udělat jakýsi akt odpuštění, narovnání. My to udělali skrze dítě, které je nevinné a potřebuje ochranu.