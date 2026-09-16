Výběr kroužků pro děti jako vrcholový sport
Kroužková logistika je jednou ze špičkových mateřských disciplín. Navíc začíná už dávno před tím, než dojde na otázku fyzického vyzvedávání a věčného přejíždění mezi flétnou, gymnastikou a angličtinou. Neméně důležitý je závod v předzápisech a každý rok se modlím, aby datum splatnosti kroužku bylo až po výplatě.
Nikdy bych na vzdělání dětí nešetřila, konec konců si tak předplácím úroveň svého budoucího domova pro seniory. Na druhou stranu ceny kroužků hyperbolicky rostou a naší rodině zajišťují pravidelný zářijový půst. Tak jsem se rozhodla využít minimum načerpané z matematických olympiád a udělat si přehled, kde jsou kroužky nejvýhodnější.
Nejčastěji kladené otázky:
- Je dražší sport, hudba, nebo výtvarná výchova?
- Liší se ceny kroužků v Praze a v regionech?
- Jaké jsou levnější alternativy a kde hledat jako první?
- Kdy mají rodiče nárok na příspěvek?
Je dražší sport, hudba, nebo výtvarná výchova?
Když jsem na seznamu volných kurzů viděla, že horolezectví stojí čtyři tisíce na pololetí, pomyslela jsem, že snad ty děti jezdí každý týden na hodinu do Alp. Až později mi došlo, že to já jsem z laciného kraje. Cena se totiž moc neliší ani u bojových sportů, což jsme my jako dělali každý den po škole na hřišti a doma jsme dostali tak leda vynadáno za natržené oblečení.
Dnes je ale jiná doba a udržet děti při jakékoli „nononlinové“ aktivitě zkrátka něco stojí. Obor sice cenu ovlivňuje, ale rozhodně neplatí, že sporty jsou nejdražší, a kdo má zlato v hrdle, může zpívat zadarmo.
Ceníky, které jsem prošla, ukazují, že o ceně rozhoduje především:
- individuální/skupinová výuka,
- délka a četnost lekcí,
- pronájem prostor,
- materiál,
- odměna lektora.
I průzkum České televize v roce 2025 upozorňuje, že navzdory rostoucím cenám zájem o kroužky sílí. Oslovené DDM se pak shodly na tom, že hlavním důvodem zdražování jsou náklady na materiál, nájem a odměny externích lektorů, zejména tam, kde je třeba pronájem tělocvičen nebo nebo je součástí částky i pravidelný nákup materiálu.
To částečně kopíruje i cena kroužků (pro příklad ZŠ prof. Švejcara v Praze):
- Zpěv 400 Kč na rok
- Angličtina 3 800 Kč na rok
- Dramatický kroužek 3 800 Kč na rok
- Keramika 4 300 Kč na rok
- Výtvarka 4 300 Kč na rok
- Gymnastika (externí) 6 180 Kč na rok
- Krav Maga (externí) 7 380 Kč na rok
U prvního a druhého stupně se cena většinou výrazně neliší. Do ceny se naopak propisuje organizační stránka věci, tedy zda je kroužek v rámci školy vedený učiteli, nebo naopak organizacemi, které si pouze pronajímají prostory.
Že místo konání není totéž co pořadatel, potvrzuje například 25. ZŠ v Plzni:
- Školní kroužky zde stojí na období září až prosinec 1 200 Kč,
- judo externího oddílu 2 000 Kč na celý rok,
- externí gymnastika ve stejné škole stojí 2 590 až 2 790 Kč za pololetí.
Neplatí to však beze zbytku. Například kroužek horolezectví ZŠ prof. Švejcara organizovaný lezeckým oddílem vychází na 4 000 Kč za pololetí (tedy 8 000 na rok), fotbal ve stejné škole, ale pod záštitou fotbalového klubu stojí 4 tisíce na celý rok.
Nespornou výhodou kroužků pořádaných školou nebo v budově školy je, že si lektoři kroužků mohou děti vyzvedávat v družině, což je pro rodiče velká logistická úleva.
Pozor na „vícenáklady“!
Výrazně širší je pak nabídka zájmových a pohybových kurzů v Domech dětí a mládeže nebo Základních uměleckých školách.
DDM Modřany nabízí například Ateliér tvůrčího psaní, badminton, beachvolejbal, moderní tanec, háčkování či jízdu na koni.
Základní cenová nabídka je následující:
- Angličtina 3 500 až 4 900 Kč na rok
- Dramatický kroužek 4 300 Kč na rok
- Florbal 2 700 až 2 900 Kč na rok
- Horolezectví 2 700 až 4 500 Kč na rok
- Keramika 3 500 až 4 300 Kč na rok
- Kresba a malba 4 300 Kč na rok
- Gymnastika 2 900 až 4 200 Kč na rok
Liší se ceny kroužků v Praze a v regionech?
Udělat komplexní celostátní přehled by bylo lákavé, ale prakticky nemožné, protože Praha je sice řádově dražší, ale jinak jsou znát velké rozdíly i na různých školách v jednom městě. Výuka se také liší délkou nebo počtem hodin.
Pro srovnání Středisko volného času v Ostravě nabízí:
- Dramatický kroužek 2 300 Kč na rok
- Gymnastiku 2 300 Kč na rok
- Keramiku 3 100 Kč na rok
Naproti tomu v ZUŠ Ořechov v Ostravě jsou roční částky vyšší, ale za dvoj až trojnásobný počet hodin:
- Hudební obor 4 000 Kč za dvě vyučovací hodiny týdně
- Výtvarný obor 4 400 Kč, ale za tři vyučovací hodiny týdně
- Literárně dramatický obor 2 800 Kč za dvě až tři vyučovací hodiny týdně
- Taneční obor 2 800 Kč za dvě až tři vyučovací hodiny týdně
|ZUŠ
|Hudební obor
|Výtvarný obor
|Taneční obor
|Literárně- dramatický obor
|ZUŠ Blatiny v Praze
|2 800 až 4 800 Kč
|2 800 až 4 000 Kč
|2 800 až 4 000 Kč
|2 400 až 3 400 Kč
|ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně
|2 500 až 3 400 Kč
|2 500 až 3 000 Kč
|2 500 Kč až 3 400 Kč
|2 500 až 3 000 Kč
|ZUŠ Ořechov v Ostravě
|2 600 až 4 000 Kč
|3 600 až 4 400 Kč
|2 600 až 2 800 Kč
|2 600 až 2 800 Kč
I ceny kurzů u jednoho provozovatele se mohou rozcházet v závislosti na lokalitě. Například Kroužky.cz pořádají angličtinu pro 1. třídu v Ostravě za 3 580 Kč za rok, v Hradci Králové za 3 900 Kč za stejné období a v Plzni dokonce za 5 500 Kč.
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Levnější alternativy: Kde hledat jako první?
Školní kroužky
Vzhledem k tomu, že základní školy již disponují prostorem i lektory, bývají kroužky organizované školou levnější než soukromých provozovatelů.
ZUŠ
Tzv. úplata za vzdělávání ve veřejných ZUŠ je regulována vyhláškou č. 71/2005 Sb., a bývá tedy ve srovnání s řadou komerčních kroužků nižší. Přijetí žáků je však obvykle vázáno na talentové zkoušky nebo úspěšné dokončení předchozího stupně.
Sokol
Rozptyl cen je velký také u cvičení organizovaných Českou obcí sokolskou. Například Sokol Řitka vyžaduje pro děti roční členský příspěvek 700 Kč a členskou známku ve výši 300 Kč. Sokol Kunratice má sice členský příspěvek pouze 300 Kč, ale také oddílový příspěvek, který se liší podle jednotlivých oddílů, u mladšího žactva je stanoven na 2 400 Kč.
Roční sleva
Můžete se podívat i na webové stránky DDM v okolí, zda nabízejí výhodnější cenu při platbě za celý rok.
Kdy mají rodiče nárok na příspěvek?
Než zaplatíte plnou částku, zkuste zjistit, jestli nemáte nárok na příspěvek od zdravotní pojišťovny, případně od státu:
1. Příspěvky zdravotních pojišťoven
Vždy záleží na tom, zda zdravotní pojišťovna přispívá na pohybové a sportovní aktivity v rámci preventivního programu. Příspěvek se obvykle nevztahuje na hudební, výtvarné, jazykové či jiné „nepohybové“ kroužky.
|Pojišťovna
|Max. výše příspěvku
|Na co lze příspěvek využít
|VZP (111)
|Až 2 000 Kč
|Pravidelné sportovní kroužky, kurzy plavání, lyžařské výcviky, startovné.
|ZP MV ČR (211)
|Až 1 500 Kč
|Sportovní kroužky a kurzy, organizované cvičení pro děti, cvičení dětí s rodiči, individuální sportovní aktivity dlouhodobého charakteru (příspěvek až 1 000 Kč). Ozdravný nebo sportovní pohyb (příspěvek až 500 Kč).
|OZP (207)
|Až 1 000 Kč
|Pravidelné sportovní aktivity v délce minimálně 3 měsíce. Ozdravné a sportovní pobyty, sportovní soustředění, školy a školky v přírodě.
|ČPZP (205)
|Až 1 700 Kč
|Sportovní kroužky (příspěvek až 700 Kč). Školky a školy v přírodě, lyžařské výcviky (příspěvek až 500 Kč). Ochranná přilba na sport (příspěvek až 500 Kč).
|VoZP (201)
|Až 2 000 Kč
|Pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity pro děti (příspěvek až 1 000 Kč). Sportovní a ozdravné pobyty (příspěvek až 1 000 Kč).
|RBP (213)
|Až 2 000 Kč
|Kurz plavání organizovaný školou nebo školkou (příspěvek až 500 Kč). Škola a školka v přírodě (příspěvek až 1 000 Kč). Speciální bonus „Září v pohybu“ ve výši až 1 000 Kč.
Pozor:
Rodič by měl o příspěvek žádat hned po zaplacení kroužku. Některé pojišťovny omezují stáří dokladu a jiné mají podzimní uzávěrku či mohou program ukončit po vyčerpání peněz.
2. Pomoc pro rodiče v tísni
Rodiny ve finanční tísni mohou získat tzv. mimořádnou okamžitou pomoc, která může pokrýt také náklady na zájmové kroužky pro dítě. Nejde však o automatický bonus, ale o sociální pomoc a neexistuje pro ni jednotné pravidlo. Situace domácnosti se posuzuje individuálně, včetně toho, zda je aktivita nutná nebo existuje levnější varianta.
Díky projektu České rady dětí a mládeže Darujme kroužky dětem mohou rodiny v tísni získat až 1 500 Kč na dítě v jednom pololetí. Pro první pololetí 2026/27 se žádosti otevírají 16. září 2026 a končí 24. listopadu 2026.
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