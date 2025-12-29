Stalo se to jedné červencové noci v roce 2008. Koletě bylo devatenáct let a jak sama říká, užívala si život naplno. Prázdniny trávila s přítelem a partou přátel u moře. Bezstarostnou zábavu v italském letovisku změnil jediný okamžik. Poslední, co si z té noci pamatuje, je večeře. Pak už jen záblesky z nemocničního prostředí.
Proč z terasy spadla, neví. Následky pádu byly hrozivé. „Měla jsem zlomenou spodní čelist, ruce a stehenní kost na několika místech, vnitřní krvácení, prasklé plíce, poraněnou slezinu a játra. Vypadlo mi levé oko, ale lékaři ho dokázali dát zpátky. První operace trvala 17 hodin. Dva týdny jsem byla v umělém spánku,“ popisuje. Lékaři jí dávali jen čtyři procenta, že přežije.
V nemocnici v Itálii strávila dva měsíce, pak ji transportovali do Česka, kde byla v péči lékařů několik dalších měsíců.
„Z těch prvních týdnů si pamatuji jen útržky, trpěla jsem halucinacemi. Byla jsem pod silnými léky. Když u mě byla mamka, třeba jsem jí vyprávěla, že jsem po porodu, nebo že mě pokousal žralok,“ vypráví.
Ztráta oka
Polámané kosti a šrámy na těle se pomalu uzdravovaly. Koleta podstupovala náročné rehabilitace. Ale oko, které se lékařům podařilo zachránit a vrátit ho zpátky do důlku, se postupně zhoršovalo.
„Viděla jsem na něj hůř a hůř. Měla jsem podstoupit operaci oka, ale kvůli dalším zdravotním komplikacím to nebylo možné. Jak dny plynuly, hrozilo nebezpečí, které se nazývá sympatický jev - riziko, že by se poškození zraněného oka přeneslo i na to zdravé. Musela jsem se rozhodnout. Abych nepřišla o zrak úplně, zraněného oka jsem se sama vzdala,“ říká.
Když se po letech za tímto momentem ohlíží, říká, že pro ni osobně to nebylo takové drama. „Víc z toho byli vystrašení rodiče. Já jsem to přijala jako fakt. Bojovala jsem o život a přežila jsem. To bylo důležité. A oko mám přece ještě jedno,“ vysvětluje svůj postoj.
Sžít se jen s jedním okem jí trvalo několik měsíců. Musela se vypořádat se ztrátou prostorového vidění – ze začátku často sáhla vedle, nebo viděla jen půlky slov.
„Věci, které byly samozřejmé, jako třeba nalít si pití do sklenice, pověsit ručník na háček, trefit se klíčem do zámku nebo se nalíčit se změnily v malá dobrodružství. Ale mozek je úžasný a rychle se učí. Dělám vše, co zdravý člověk: žiji bez omezení, řídím, sportuji, věnuji se i mé zálibě v myslivosti,“ vypráví.
Z nutnosti se stala vášeň
Náročnější bylo vyrovnat se s reakcemi okolí. To, že na ní lidé kvůli jejímu hendikepu zírají, snášela zpočátku těžce. „Někdo jen zírá a trapně mlčí, někdo uhne očima… Nebylo to příjemné, někdy jsem měla potřebu vysvětlovat, co se mi stalo, teď už to tolik neřeším.“ Sebevědomí jí dodává i páska přes oko.
Zpočátku přitom dávala přednost oční protéze – skleněnému oku. Rozhodnutí nosit pásku padlo po jedné nepříjemné situaci, kdy měl na její vzhled hrubou poznámku opilý muž. „Bylo mi dvacet let a rozplakalo mě to. Od té doby jsem začala nosit pásku,“ přiznává Koleta.
Na trhu ale nebyly žádné pásky, které by mladé ženě vyhovovaly. Začala si je šít sama. A z nutnosti se stala vášeň. Symbol skrývání se proměnil v symbol hrdosti. „Proč bych měla svůj hendikep skrývat brýlemi, nebo za dlouhou ofinu. Přišla jsem jen o oko, ne o život,“ říká dnes s úsměvem.
Šestatřicetiletá Koleta má doma dvě plné krabice ručně šitých pásek. Kombinuje je s oblečením, má různé velikosti, barvy. Během svatebního dne její tvář zdobila bílá páska ve tvaru květu růže. Na diskotéku si klidně nasadí pásku s flitry. Stala se jejím jedinečným módním doplňkem.
„Když jsem měla ještě obě oči, ráda jsem kombinovala oblečení, doplňky, boty. A teď k tomu mám přidanou pásku,“ směje se žena, která letos začala pomáhat i dalším lidem ve stejné situaci.
Výroba pásek je víc než jen obchod
Pod značkou Pásky z Vísky prodává své výtvory i dalším „jednookým“ lidem. „Šiji je jen z velmi kvalitních látek – hedvábí, bavlna. Látka musí být jemná a dýchat. Důležitý je i výběr kvalitní gumičky, která pásku drží na svém místě. Výroba jedné pásky mi zabere zhruba hodinu,“ říká.
Její práce je ale mnohem víc než jen obchod. „Je to i o sdílení příběhů,“ vysvětluje. Lidé se jí svěřují a vzájemně se podporují. Koleta píše i blog, kde popisuje svůj příběh. „Kéž bych pomohla aspoň jednomu člověku s přijetím sebe sama,“ přeje si.
I přes to, že málem zemřela, prošla náročnou cestou rehabilitací a musela se naučit žít s hendikepem, na život nezanevřela. „Nevyčítám si, že to stalo. Jsem taková, jaká jsem. Mám báječnou rodinu, skvělé rodiče, milujícího manžela a nádhernou dceru. Žiji, jak chci,“ podotýká.
Pro ty, kteří stojí na začátku podobně těžké cesty v důsledku ztráty oka, má jasný vzkaz: „Dívejte se dopředu druhým okem.“