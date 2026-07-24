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Změna názoru? Pavlův přítel Kolář dříve silné kroky Hradu vůči vládě kritizoval

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  21:15
Hostem pořadu Rozstřel je diplomat Petr Kolář. (2. února 2023)

Hostem pořadu Rozstřel je diplomat Petr Kolář. (2. února 2023) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
Hostem pořadu Rozstřel byl diplomat Petr Kolář. (2. února 2023)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...
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Vyjádření diplomata Petra Koláře z roku 2021 nabízejí zajímavé srovnání s dnešním děním na Hradě. Zatímco v minulosti zdůrazňoval silnou roli premiéra a vlády, dnes působí v blízkosti prezidenta Petra Pavla, který odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem. Tento týden se Pavel postavil i proti úpravám rozpočtové politiky, což rovněž vyvolalo dohady.

Na odlišné nahlížení na prezidentské pravomoci v minulosti a dnes ze strany Petra Koláře, kterého Pavel nazval svým „přítelem po boku“, upozornil server Echo24.

Kolář, který je rovněž zkušený diplomat, bývalý velvyslanec v USA či v Rusku, totiž v minulosti vystupoval jako zastánce parlamentního systému. Dnes působí v blízkosti Pavla, který dle některých politiků parlamentní systém svými kroky do značné míry nerespektuje.

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Výroky Koláře z roku 2021, které pronesl v podcastu Neřízená střela senátora Václava Lásky, tak získávají v kontextu současných politických diskusí nový rozměr. Týkaly se tehdejších sporů mezi prezidentem Milošem Zemanem a nastupujícím kabinetem Petra Fialy v době, kdy Zeman avizoval výhrady vůči jmenování některých kandidátů, například Jana Lipavského či Mikuláše Beka.

„Jsme parlamentní systém, ne prezidentský. Není to pan prezident, který si má vybírat ministry. Prezident má respektovat Ústavu ČR a je to na premiérovi. Kdo ho jmenuje? Ano, prezident, ale premiér si určuje, které lidi chce ve vládě. A prezident to má přijmout,“ uváděl tehdy Kolář.

Kolář se přitom vymezoval vůči tomu, co označoval za svévolný „prezidentský systém“, který si podle něj Zeman stvořil pro sebe i díky podpoře ze strany „komunistů či SPD“.

„Doufám, že tato vláda připomene panu prezidentovi, že se poměry změnily a že už tady není vláda, která potřebuje prezidenta, respektive prezidentem ovládanou komunistickou stranu a Vojtěcha Filipa (tehdejší předseda komunistů), aby mohl vládnout,“ říkal v podcastu.

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Zároveň dodával: „Jestli prezidentovi Petr Fiala a tato vláda dovolí nadále uplatňovat prezidentský systém, který si tady sám pro sebe stvořil díky tomu, že měl na své straně komunisty a také Okamuru, tak budu pochybovat o tom, že jsem volil správně.“

Zatímco v roce 2021 Kolář, dnes Pavlův blízký, kritizoval snahy o posilování prezidentského prvku na úkor vlády, dnešní situace přináší odlišné okolnosti. Prezident Petr Pavel se rozhodl nejmenovat Filipa Turka (Motoristé sobě) ministrem, přičemž argumentoval pochybnostmi o jeho loajalitě k hodnotám ústavního řádu.

Napětí mezi exekutivními složkami se projevilo také v zahraniční politice, například při řešení reprezentace státu na nedávném summitu NATO v Ankaře, kde si předseda vlády Andrej Babiš ani ministr zahraničí Petr Macinka prezidenta Pavla nepřáli, ale Ústavní soud ČR předběžným opatřením nakonec rozhodl, že hlava státu součástí české delegace byla.

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Pavel pro iDNES.cz: Kolář nemá smlouvu ani přístup k utajovaným informacím

Důležitým faktorem v celé debatě je i samotné faktické postavení Petra Koláře na Hradě. V médiích bývá sice často označován za klíčového muže v pozadí či „přítele po boku“, jeho oficiální status je však dle prezidenta odlišný.

Petr Pavel v rozhovoru pro iDNES.cz zdůraznil, že Kolář je nezávislou osobou bez smlouvy s Kanceláří prezidenta, i bez statutu poradce. Na webu Hradu je však oficiálně veden jako konzultant pro zahraniční politiku vedle Jiřího Peheho či Věry Jourové.

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Pavel zároveň rázně odmítl, že by Kolář disponoval utajovanými informacemi státu. „Petr Kolář nedostává žádné informace, které by podléhaly utajení. A rozhodně ne na Hradě,“ zdůraznil prezident a dodal, že konečná rozhodnutí leží výhradně na něm. „Rozhodně nejsme v takovém vztahu, že by se všechno, co mi Petr Kolář řekne, stávalo realitou. To by byla iluze.“

Pavel si udržuje odstup i od některých dalších Kolářových veřejných prohlášení. Když Kolář pro Deník N označil Pavlovu opětovnou kandidaturu za „téměř stoprocentně jistou“ i vzhledem k tomu, co označil za současný „únos státu“ (koaličními politiky), prezident se částečně od těchto slov distancoval. A úvahy o své kandidatuře označil za předčasné.

16. července 2026
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