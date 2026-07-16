Pavel o svém „příteli po boku“: Kontakty na zbrojaře nejsou nic podezřelého

Pavel v rozhovoru nepopřel, že se Kolář dlouhodobě pohybuje v prostředí obranného průmyslu a spolupracuje se zbrojařskými firmami. Podle něj je však debata s obranným průmyslem zcela oprávněná.
Kolářovou nejvýznamnější komerční vazbou je spolupráce se zbrojařským holdingem Colt CZ Group miliardáře Reného Holečka. Byl to právě Kolář, kdo České zbrojovce před několika lety pomohl s nákupem této legendární americké zbrojovky. Firma Colt CZ Group byla podle Deníku N před třemi lety jedinou Pavlovou byznysovou zastávkou v rámci návštěvy Spojených států.
Obranný průmysl má dnes v České republice velice silnou pozici. Je pravděpodobné, že v dohledné době možná svým významem nahradí automobilový průmysl.
PrezidentPetr Pavel
„Myslím si, že není vůbec nic zvláštního ani nelegitimního na tom, když se prezident nebo kdokoli v jiné vysoké funkci baví s lidmi, kteří mohou mít k dané problematice relevantní názor. U nás se trochu vžilo, že komunikace se zástupci obranného průmyslu je sama o sobě něčím podezřelým, špatným nebo negativním,“ uvedl Pavel, podle kterého se obranný průmysl neprávem vnímá jako „špinavý“.
|
Pavel exkluzivně: Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat
Podle Pavla má obranný průmysl v Česku silnou pozici a v dohledné době může svým významem nahradit i automobilový sektor. „Řešením není kriminalizovat samotný kontakt nebo komunikaci. Ta je nutná,“ dodal prezident s tím, že sám zatím se zástupci zbrojních firem přímo nekomunikuje. Pokud k tomu dojde, trvá na maximální transparentnosti, u které by měli být přítomni i lidé mimo Kancelář prezidenta republiky.
Ujistil také, že žádné zbrojařské firmě nikdy nedával přednost: „Žádnou firmu, domácí ani zahraniční, jsem nikdy neupřednostňoval a ani upřednostňovat nebudu.“
Žádný přístup k tajným informacím
Prezident zároveň popsal, jaké je současné postavení Petra Koláře na Hradě. Zdůraznil, že Kolář nemá s Kanceláří prezidenta republiky uzavřenou žádnou smlouvu, jakkoli je oficiálně veden na stránkách Hradu jako konzultant pro zahraničně-politické záležitosti mimo jiné spolu s Jiřím Pehem či Věrou Jourovou.
„Petr Kolář je nezávislou osobou, nemá statut poradce a nemá s Hradem žádnou smlouvu. Známe se dlouhé roky. Ještě předtím, než jsem se rozhodl kandidovat, jsme spolu určitou dobu pořádali besedy, především na školách, o postavení České republiky v NATO a Evropské unii,“ popsal.
Odmítl, že by Kolář disponoval utajovanými informacemi státu. „Petr Kolář nedostává žádné informace, které by podléhaly utajení. A rozhodně ne na Hradě,“ uvedl prezident.
Koláře vnímá jako zkušeného diplomata, který zastupoval zemi ve čtyřech státech včetně USA a Ruska. „Rozhodně nejsme v takovém vztahu, že by se všechno, co mi Petr Kolář řekne, stávalo realitou. To by byla iluze,“ podotkl s tím, že konečné rozhodnutí a odpovědnost leží vždy výhradně na něm samotném, jakkoli si váží Kolářovi expertízy.
Opětovná kandidatura? Pouhé úvahy
Kolář tento měsíc pro Deník N uvedl, že Pavlova opětovná kandidatura v příštích prezidentských volbách je podle něj „téměř stoprocentně jistá“. „Zvlášť po tom, co teď zažívá a když vidí, jak se tady den za dnem odehrává únos státu,“ uvedl tehdy Kolář. Pavel se však v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz od jeho slov o „únosu státu“ částečně distancoval.
|
Pavel: Summit byl pro nás diplomatický výprask. Trump dobře věděl, co dělá
„Asi bych to nenazval únosem státu, ale určitě bych mluvil o možném ohrožení demokratických principů. (...) Já jsem se přitom ještě ani nerozhodl, zda budu kandidovat. Rozhodnutí učiním ve správný čas, aby to bylo zodpovědné i vůči případným dalším kandidátům a aby měli dostatek času se připravit. Nic takového ale zatím nenastalo. Ať už Petr Kolář nebo kdokoli jiný vyjadřuje jakýkoli názor, jsou to zatím pouze úvahy,“ reagoval Pavel s tím, že rozhodnutí o své případné kandidatuře oznámí až v příštím roce.