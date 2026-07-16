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Pavel o svém „příteli po boku“: Kontakty na zbrojaře nejsou nic podezřelého

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  13:55
Prezident Petr Pavel se v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil ke svému poradci Petru Kolářovi, kterého dříve sám nazval svým přítelem po boku. Prezident uvedl, že Kolář je nezávislou osobou, nemá statut poradce a nemá s Hradem žádnou smlouvu. A komentoval také jeho kontakty na zbrojařský průmysl. Celý exkluzivní rozhovor s Pavlem najdete na iDNES.cz a v dnešní MF DNES.

Pavel v rozhovoru nepopřel, že se Kolář dlouhodobě pohybuje v prostředí obranného průmyslu a spolupracuje se zbrojařskými firmami. Podle něj je však debata s obranným průmyslem zcela oprávněná.

Kolářovou nejvýznamnější komerční vazbou je spolupráce se zbrojařským holdingem Colt CZ Group miliardáře Reného Holečka. Byl to právě Kolář, kdo České zbrojovce před několika lety pomohl s nákupem této legendární americké zbrojovky. Firma Colt CZ Group byla podle Deníku N před třemi lety jedinou Pavlovou byznysovou zastávkou v rámci návštěvy Spojených států.

Obranný průmysl má dnes v České republice velice silnou pozici. Je pravděpodobné, že v dohledné době možná svým významem nahradí automobilový průmysl.

PrezidentPetr Pavel

„Myslím si, že není vůbec nic zvláštního ani nelegitimního na tom, když se prezident nebo kdokoli v jiné vysoké funkci baví s lidmi, kteří mohou mít k dané problematice relevantní názor. U nás se trochu vžilo, že komunikace se zástupci obranného průmyslu je sama o sobě něčím podezřelým, špatným nebo negativním,“ uvedl Pavel, podle kterého se obranný průmysl neprávem vnímá jako „špinavý“.

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Podle Pavla má obranný průmysl v Česku silnou pozici a v dohledné době může svým významem nahradit i automobilový sektor. „Řešením není kriminalizovat samotný kontakt nebo komunikaci. Ta je nutná,“ dodal prezident s tím, že sám zatím se zástupci zbrojních firem přímo nekomunikuje. Pokud k tomu dojde, trvá na maximální transparentnosti, u které by měli být přítomni i lidé mimo Kancelář prezidenta republiky.

Ujistil také, že žádné zbrojařské firmě nikdy nedával přednost: „Žádnou firmu, domácí ani zahraniční, jsem nikdy neupřednostňoval a ani upřednostňovat nebudu.“

Žádný přístup k tajným informacím

Prezident zároveň popsal, jaké je současné postavení Petra Koláře na Hradě. Zdůraznil, že Kolář nemá s Kanceláří prezidenta republiky uzavřenou žádnou smlouvu, jakkoli je oficiálně veden na stránkách Hradu jako konzultant pro zahraničně-politické záležitosti mimo jiné spolu s Jiřím Pehem či Věrou Jourovou.

„Petr Kolář je nezávislou osobou, nemá statut poradce a nemá s Hradem žádnou smlouvu. Známe se dlouhé roky. Ještě předtím, než jsem se rozhodl kandidovat, jsme spolu určitou dobu pořádali besedy, především na školách, o postavení České republiky v NATO a Evropské unii,“ popsal.

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je diplomat Petr Kolář. (2. února 2023)
Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval aktuálním politickým otázkám, kterým Česká republika čelí. Rozhovor moderuje Vladimír Vokál. (15. července 2026)
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Odmítl, že by Kolář disponoval utajovanými informacemi státu. „Petr Kolář nedostává žádné informace, které by podléhaly utajení. A rozhodně ne na Hradě,“ uvedl prezident.

Koláře vnímá jako zkušeného diplomata, který zastupoval zemi ve čtyřech státech včetně USA a Ruska. „Rozhodně nejsme v takovém vztahu, že by se všechno, co mi Petr Kolář řekne, stávalo realitou. To by byla iluze,“ podotkl s tím, že konečné rozhodnutí a odpovědnost leží vždy výhradně na něm samotném, jakkoli si váží Kolářovi expertízy.

Opětovná kandidatura? Pouhé úvahy

Kolář tento měsíc pro Deník N uvedl, že Pavlova opětovná kandidatura v příštích prezidentských volbách je podle něj „téměř stoprocentně jistá“. „Zvlášť po tom, co teď zažívá a když vidí, jak se tady den za dnem odehrává únos státu,“ uvedl tehdy Kolář. Pavel se však v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz od jeho slov o „únosu státu“ částečně distancoval.

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„Asi bych to nenazval únosem státu, ale určitě bych mluvil o možném ohrožení demokratických principů. (...) Já jsem se přitom ještě ani nerozhodl, zda budu kandidovat. Rozhodnutí učiním ve správný čas, aby to bylo zodpovědné i vůči případným dalším kandidátům a aby měli dostatek času se připravit. Nic takového ale zatím nenastalo. Ať už Petr Kolář nebo kdokoli jiný vyjadřuje jakýkoli názor, jsou to zatím pouze úvahy,“ reagoval Pavel s tím, že rozhodnutí o své případné kandidatuře oznámí až v příštím roce.

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