Česko čeká kritická noc. Oblevu přivítá tlustá ledovka, hrozí kolaps dopravy

  18:03
Po vlně extrémních mrazů, které dosahovaly minus 30 stupňů Celsia, přichází do Česka další nebezpečí. Na silnicích se vytvoří až pětimilimetrový krunýř ledu. Meteorologové varují, že může dojít ke kolapsu dopravy. Riziko bude vysoké až do úterních 15:00. Silničáři nebudou se solí na námrazu stačit, dokud jim nepomůže oteplující se vzduch.
Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026)

Sněhové a mrazivé počasí v Žatci. (9. ledna 2026) | foto: Petr Bílek, MF DNES

Vodohospodáři bourají led na Berounce. (leden 2025)
Ledovka se už nyní tvoří na západě republiky, jev se postupně šíří na východ. Změnu počasí přináší frontální systém, kvůli kterému původní sněžení od jihozápadu přechází v mrznoucí déšť. Ten na prochlazeném povrchu okamžitě namrzá.

Nejhorší situaci očekávají meteorologové nejen v západní polovině Čech, ale i na jihozápadě Moravy, kde vrstva ledu může dosáhnout tloušťky dvou až pěti milimetrů. Během úterý se pak mrznoucí déšť bude postupně přesouvat dále na východ. Jedinou oblastí, kde je riziko minimální, zůstává severovýchod republiky. I tam je však opatrnost na místě.

Přichází obleva

Po sérii mrazivých dnů a nocí se v dalších dnech oteplí, mrznout už nemusí ani v noci. Silné mrazy se podle dlouhodobého výhledu v nadcházejících čtyřech týdnech nevrátí.

V místech s ledovkou hrozí nebezpečí úrazů při chůzi, problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při výskytu silnější ledovky může docházet k lámání větví stromů a k výpadkům v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb.

Letošní zima udeřila naplno. To se promítá i do stávající dopravní situace po celé republice. Pondělní ráno bylo dosud nejstudenější, místy naměřili extrémních -30 °C. Podle ČHMÚ hrozí na většině území námraza silná až 5 mm. Meteorologové varují před úrazy a kolapsem v dopravě, k němuž spěje velká část republiky.

Od čtvrté hodiny odpolední platí v Praze a okolí řada dopravních omezení, která vznikla v důsledku nepříznivého počasí. Mnoho spojů, převážně autobusových, nabírá zpoždění, situace se dotýká také trolejbusové linky 58. Podle informací Dopravního podniku hl. m. Prahy jezdí spoje se zpožděním, ale pokud není uvedeno jinak, zůstávají v provozu.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Kvůli očekávanému intenzivnímu sněžení uzavřeli silničáři dnes v 18:00 pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do úterních 13:00, uvedla na síti X policie. Autobusy a osobní vozy tudy projedou, řidiči nákladních aut ale musí do Polska po alternativní trase, která vede po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku.

„Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby se v době uzavírky nepokoušeli projet uzavřeným úsekem,“ zdůraznil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má komunikace v Libereckém kraji na starosti.

V Libereckém kraji nejde o jedinou uzavřenou silnici, na Liberecku nemohou od 29. prosince kamiony nad šest tun projet z Mníšku na Liberecku přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu a Hejnice. Silnice III/2904 přes Oldřichov vede chráněnou oblastí, silničáři ji proto nemohou solit, používají jen kamennou drť a písek. Silnice ve stoupání uklouzává a hrozí, že kamion na úzké silnici plné zatáček uvízne a cestu zablokuje. Alternativní trasa pro nákladní dopravu vede přes Frýdlant po silnici I/13, která se solí.

Situace může být velmi nebezpečná, varuje ČHMÚ před noční a ranní ledovkou

Podle meteorologů bude v Libereckém kraji oblačnosti přibývat a později odpoledne začne od západu sněžit. V noci na úterý bude sněžit na většině území kraje, na západě mohou srážky přecházet v déšť.

Kritická situace napřed v Plzeňském kraji

Meteorologové varují řidiče v Plzeňském kraji před silnou ledovkou, která se může na silnicích tvořit od pondělních 16:00. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí zůstává v platnosti až do úterní sedmé hodiny ranní. Riziko souvisí s přicházejícím oteplením a deštěm, který bude na promrzlém podkladu okamžitě namrzat.

Čekají nás další mrazivé noci, vítr bude tvořit sněhové jazyky a závěje

V celém regionu momentálně panují teploty pod bodem mrazu a zhruba od 13:00 vytrvale sněží. Krajská správa silnic již preventivně ošetřila všechny komunikace posypem solí nebo drtí. Přes veškerou údržbu bude situace v noci kritická a řidiči by neměli vůbec sedat za volant.

Silničáři očekávají, že se stav vozovek začne zlepšovat během úterního dopoledne. Veškeré případné komplikace, které během noci vzniknou, se budou snažit odstranit tak, aby byly cesty do ranní špičky bezpečně průjezdné.

Energetika na maximech

Česká rozvodná elektrická síť byla v pondělí dopoledne pod rekordním náporem. Okamžitá spotřeba elektřiny v ČR v pondělí po 10:00 vzrostla na 12 318 megawattů (MW), překonala tak dosavadní maximum z 15. února 2021 o 92 MW. Na sociální síti X o tom informoval provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Vysokou spotřebu hlásí také distributoři plynu. Mráz bude podle meteorologů v nejbližších dnech polevovat.

Mrazivé počasí zvýšilo spotřebu energií, odběr plynu stoupl o čtvrtinu

Absolutní rekord v zatížení české soustavy padl v čase mezi 10:00 až 10:05. „Příčina je zřejmá, teploty hluboko pod nulou zvyšují energetickou náročnost vytápění,“ uvedl ČEPS.

Vysoký nápor na elektrické sítě byl patrný i v předchozích dnech. Už v pátek ČEPS zaznamenal zatížení přes 12 tisíc MW, což bylo nejvíce za posledních pět let.

