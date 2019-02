Bývalý uhlobaron Koláček u soudu prováděl duchovní cvičení

Soudkyně Silvie Slepičková nehnula ani brvou a Koláčka nechala jeho cviky dokončit. Příliš mu zjevně nepomáhají, protože Koláčka už kvůli dolům poslal za mříže švýcarský soud a venku je jen kvůli odkladu nástupu.



V pondělí měly vypovídat dvě z Koláčkových manželek, z nichž dorazila jedna – Anna Koláčková. Soud je vyslýchal i proto, že se podílely na manželově podnikání. Svědčila i jeho asistentka a soudkyně stihla přečíst i některé listinné důkazy.

V dalších dnech má Městský soud v Praze v procesu s Mosteckou uhelnou na programu výslechy velmi klíčových svědků.

V ohrádce by měli vystoupit například bývalý ministr financí Pavel Mertlík nebo exministr průmyslu Miroslav Grégr. Byl to právě Grégr, kdo vládě navrhl odkup zbytku MUS, kvůli kterému stojí obžalovaní před soudem. Proces však hned tak neskončí, naplánován je až do podzimu.

Obžaloba viní bývalé manažery Koláčka, Jiřího Diviše, Petra Krause, Oldřicha Klimeckého a Marka Čmejlu z toho, že ovládli MUS jejími vlastními penězi a podvedli stát jakožto menšinového akcionáře. Česku údajně způsobili podvodem a zneužitím obchodních informací škodu nejméně 3,2 miliardy korun.

Prodej státního podílu v MUS firmě Investenergy schválila v červenci 1999 vláda současného prezidenta Miloše Zemana. Podle státního zástupce Investenergy zaplatila za podíl penězi, které pocházely přímo z uhelné společnosti, odkud je předtím obžalovaní údajně vyvedli.



Koláček u soudu v listopadu 2018: