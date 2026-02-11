Kokain dali do dortů a poslali autobusem do Prahy. Policie chce obžalovat sedm lidí

Za každou z kilogramových cihel podle ní pachatelé zaplatili přes 600 000 korun, v Praze ji pak prodali o několik set tisíc korun dráž.
Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé. Pět z obviněných lidí je ve vazbě, tři na svobodě.
Některým z nich hrozí až 18 let vězení. NPC uvedla, že kromě kokainu dovezli do Česka i další drogy, například přes 3000 dávek LSD. Obchodovali také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí prodávanou pod názvem „růžový kokain“.
V čele skupiny stál podle centrály někdejší barman, který se původně věnoval distribuci marihuany, později se ale na základě zájmu zákazníků přeorientoval na kokain.
Kokain maskovali šlehačkou
Při dovozu z Německa postupoval podle stále stejného scénáře: dva až tři kurýry dovezl autem do Berlína, kde jim krátkodobě pronajal byt. V něm pak ukrývali kokainové cihly do dortů, jako by to byla součást korpusu. Řez i nelegální obsah maskovali šlehačkou. Následně cukrářský výrobek zabalili do krabice a převezli v tašce – každý z kurýrů jiným nočním spojem.
Mezi kurýry byly podle NPC i mladší lidé ve finanční nouzi. Při některých cestách měli přepravci pod oblečením ukryté i další drogy. Po návratu do Prahy uskladnili kokain buď v bytě jednoho z nich, nebo v pronajatém kontejneru. Za převoz každého dortu dostávali odměnu 25 000 korun.
Pachatelé pak kokainové cihly rozdělili na menší množství k další distribuci, přičemž cena za 100 gramů drogy se pohybovala od 100 000 do 150 000 korun. Menší dávky členové skupiny prodávali přes aplikaci Telegram.
Při akci nazvané Kosmar zajistila policie 4,8 kilogramu kokainu a zhruba šest kilogramů sušiny konopí, dále metamfetamin, hašiš, ketamin, směs i tablety s MDMA, 70 gramů LSD a houby obsahující psylocin. Mezi další zajištěné věci patří hydraulický lis používaný k úpravě drog, finanční prostředky v celkové výši přes půl milionu korun, jedno auto a hodinky v hodnotě přes 400 000 korun.