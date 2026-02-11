Kokain dali do dortů a poslali autobusem do Prahy. Policie chce obžalovat osm lidí

Autor: ,
  10:06aktualizováno  10:40
Policie navrhla obžalovat sedm cizinců a jednoho Čecha za to, že dopravili z Německa do ČR přes 30 kilogramů kokainu. Drogu ukryli do dortů, které kurýři přivezli linkovým autobusem z Berlína na pražskou Florenc, informovala mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Za každou z kilogramových cihel podle ní pachatelé zaplatili přes 600 000 korun, v Praze ji pak prodali o několik set tisíc korun dráž.

Organizovaná skupina fungovala podle kriminalistů nejpozději od léta 2024 do loňského února, kdy policie zadržela první podezřelé. Pět z obviněných lidí je ve vazbě, tři na svobodě.

Některým z nich hrozí až 18 let vězení. NPC uvedla, že kromě kokainu dovezli do Česka i další drogy, například přes 3000 dávek LSD. Obchodovali také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí prodávanou pod názvem „růžový kokain“.

V čele skupiny stál podle centrály někdejší barman, který se původně věnoval distribuci marihuany, později se ale na základě zájmu zákazníků přeorientoval na kokain.

Kokain maskovali šlehačkou

Při dovozu z Německa postupoval podle stále stejného scénáře: dva až tři kurýry dovezl autem do Berlína, kde jim krátkodobě pronajal byt. V něm pak ukrývali kokainové cihly do dortů, jako by to byla součást korpusu. Řez i nelegální obsah maskovali šlehačkou. Následně cukrářský výrobek zabalili do krabice a převezli v tašce – každý z kurýrů jiným nočním spojem.

Kokain schovaný v banánech byl velmi kvalitní, prodal by se za 5 miliard a víc

Mezi kurýry byly podle NPC i mladší lidé ve finanční nouzi. Při některých cestách měli přepravci pod oblečením ukryté i další drogy. Po návratu do Prahy uskladnili kokain buď v bytě jednoho z nich, nebo v pronajatém kontejneru. Za převoz každého dortu dostávali odměnu 25 000 korun.

Pachatelé pak kokainové cihly rozdělili na menší množství k další distribuci, přičemž cena za 100 gramů drogy se pohybovala od 100 000 do 150 000 korun. Menší dávky členové skupiny prodávali přes aplikaci Telegram.

Při akci nazvané Kosmar zajistila policie 4,8 kilogramu kokainu a zhruba šest kilogramů sušiny konopí, dále metamfetamin, hašiš, ketamin, směs i tablety s MDMA, 70 gramů LSD a houby obsahující psylocin. Mezi další zajištěné věci patří hydraulický lis používaný k úpravě drog, finanční prostředky v celkové výši přes půl milionu korun, jedno auto a hodinky v hodnotě přes 400 000 korun.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Macron přivítal Babiše tradiční pusou na tvář, večeří spolu v Elysejském paláci

Francouzský prezident Emmanuel Macron vítá českého premiéra Andreje Babiše v...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiér Andrej Babiš večeří v Paříži s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním ladí postoje k reformě unijního trhu i...

11. února 2026,  aktualizováno  22:24

Rozpočet je v rozporu se zákonem, vadí opozici i Pavlovi. Jednal s Hamplem

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního...

Schodek návrhu státního rozpočtu na letošní rok ve výši 310 miliard korun je v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti podle opozice, nezávislých ekonomů z Národní rozpočtové rady i...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno  21:50

Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do ministra Macinky

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan...

Drsné přirovnání ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky k bývalému kambodžskému diktátorovi Pol Potovi použil ve Sněmově při jednání o státním rozpočtu na letošní rok bývalý ministr Jan...

11. února 2026,  aktualizováno  21:45

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

11. února 2026  20:58,  aktualizováno  21:23

Vzdala školu, změnila se z muže na ženu. A masovým vražděním šokovala Kanadu

Za masakrem v Tumbler Ridge podle policie stojí neúspěšná studentka, která...

Policie viní z masové vraždy v obci Tumbler Ridge na západě Kanady místní osmnáctiletou obyvatelku. Dívka zastřelila osm lidí, včetně své matky, nevlastního bratra, učitelky, pěti studentů střední...

11. února 2026  21:18

Volby uspořádáme, až budeme mít záruky a příměří s Ruskem, upozornil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)

Ukrajina uspořádá volby, až budou existovat odpovídající bezpečnostní záruky a zavládne příměří v bojích s Ruskem, řekl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval na článek deníku...

11. února 2026  7:53,  aktualizováno  21:13

Rvačka v tureckém parlamentu: opozice bránila ministrovi nastoupit do funkce

Zákonodárci z hlavní opoziční strany CHP se perou se členy vládní strany AK...

Turecká opozice se ve středu v parlamentu pokusila zabránit novému ministrovi spravedlnosti Akinu Gürlekovi v nástupu do funkce. Gürlek jako istanbulský prokurátor vedl v posledních letech řadu...

11. února 2026  20:52

Nechte si své genitálie! Západ se potichu odklání od „výroby“ transdětí

Premium
Američanka Chloe Coleová jako nezletilá podstoupila tranzici na muže. Později...

Sdružení amerických plastických chirurgů vydalo doporučení svým členům, aby neprováděli změny pohlavních znaků u lidí mladších devatenácti let. K opatrnosti nově nabádají také další lékařské...

11. února 2026

Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Jak Kubu potápí americká ropná blokáda

Kuba pod americkou ropnou blokádou trpí nedostatkem jídla, elektřiny, ale i...

Kuba čelí rekordním výpadkům elektřiny, které v úterý zasáhly dvě třetiny země. Kvůli energetické krizi a americké blokádě dochází k omezování dopravy, zdravotní péče i svozu odpadu. Problémy se...

11. února 2026  19:48

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

11. února 2026  16:20,  aktualizováno  18:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa skutečnou mocností? Vsaďme na konkurenceschopnost, burcuje Leyenová

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová (11. února 2026)

Evropa musí odstranit překážky bránící její konkurenceschopnosti, pokud se chce stát skutečnou světovou mocností, řekla europoslancům ve Štrasburku šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová....

11. února 2026  18:36

Jednodenní dálniční známka má opravdu platit 24 hodin. Senát podpořil nápad ANO

ilustrační snímek

Senát v úvodním kole podpořil návrh senátorů hnutí ANO na úpravu platnosti jednodenní dálniční známky, která by se nově měla počítat jako plných 24 hodin od nákupu, nikoliv pouze do půlnoci daného...

11. února 2026  18:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.