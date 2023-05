Porodnicím chybí mateřské mléko. Matky stárnou, vhodná náhražka neexistuje

Pokud se kojení z různých důvodů nedaří, musejí porodnice využívat mléko darované. Toho se jim ale dlouhodobě nedostává. Jediné čtyři banky mateřského mléka v Česku se dlouhodobě potýkají s docházejícími zásobami. Pokud by jim mléko zcela došlo, mohlo by to novorozence ohrozit na životě.

Mateřské mléko dokáže dítě uchránit například před nekrotizující enterokolitidou, která má u předčasně narozených dětí padesátiprocentní úmrtnost.