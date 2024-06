Kojenecké ústavy končí, chybí však pěstouni. Náhrada v krajích pokulhává

Děti z kojeneckých ústavů by se měly v ideálním případě dostat do pěstounských rodin. Jenže pěstounů je nedostatek. A tak panují obavy, jak se celá změna podaří.

Ústavů, u kterých se do konce roku musí rozhodnout, co s nimi bude dál, je podle ministerstva ještě dvaadvacet v jedenácti krajích. Podle ředitelky sekce rodinné politiky ministerstva Zdislavy Odstrčilové (KDU-ČSL) některé ještě nemají plány, jaké služby budou od ledna nabízet. „Jsou kraje, které domovy pro děti do tří let už uzavřely. Jsou i kraje, které jsou neaktivní, když to řeknu diplomaticky,“ uvedla.

Připravenost pokulhává

Na problémy upozorňuje i Kancelář veřejného ochránce práv. Z jejího šetření vyplynulo, že část kojeneckých ústavů není na transformaci připravená. Jejich přeměna se tak může odehrát „jen na papíře“.

Zjištění vychází z návštěv zařízení. Do pěti ústavů, kde žije dohromady asi 170 dětí, pracovníci kanceláře chodili od loňského listopadu do letošního března. Všechny zbývající kojenecké ústavy se dohromady starají o čtyři stovky dětí. „Připravenost celého systému na nadcházející změny se jeví jako velmi nízká. To je alarmující a vyžaduje to urgentní opatření ze strany odpovědných resortů,“ varuje zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Myšlenka na zrušení kojeneckých ústavů je podle něj správná, protože děti by měly vyrůstat především v rodině nebo prostředí, které se rodinnému co nejvíce blíží. Česko je navíc jednou z posledních unijních zemí, která je ještě má zřízené.

„Většina navštívených kojeneckých ústavů měla pouze hrubou představu, v jaký druh služby se po 1. lednu změní. Navzdory tomu nadále přijímají další děti. Velmi znepokojivým zjištěním je, že u řady umístěných dětí dosud není zřejmé, kdo jim v případě zrušení kojeneckých ústavů zajistí péči,“ přiblížil Schorm.

Zaměstnanci kanceláře ombudsmana také zjistili, že dvě třetiny dětí v ústavech jsou starší tří let a každé desáté je už dokonce náctileté. Převažují sourozenecké skupiny, které bývá obtížnější umístit do rodin. „A podíl romských či poloromských dětí v navštívených kojeneckých ústavech dosahoval 51 procent. Podle kvalifikovaných odhadů přitom v Česku žije přibližně 2,3 procenta Romů z celkové populace,“ stojí v závěru zprávy.

Pěstounů není dost

Místo do kojeneckých ústavů by děti měly mířit k pěstounům. Jenže těch je v Česku málo a o všechny děti se postarat nedokážou. „Vidím problém v tom, že zrušíme zařízení, která se o děti dobře starala. Dostatek odborně a lidsky odpovídajících pěstounů nebo náhradní rodinné péče nemáme,“ upozorňuje klinická psycholožka Jana Procházková. „Šmahem rušit specializovaná zařízení mi přijde nezodpovědné vůči mladé generaci,“ dodává.

Aktuálně je v evidenci 920 rodin pěstounů pro přechodnou dobu. Navýšit jejich počty má pomoci novela, kterou nyní schválila Sněmovna, ještě ale musí projít Senátem. „Kapacita pěstounů na přechodnou dobu nestačí v příštím roce pokrýt skutečný počet ohrožených a týraných dětí ve věku do tří let a hrozí, že v ‚nejlepším‘ případě tyto děti zůstanou v toxickém prostředí svých rodin, kde budou vystaveny dalšímu týrání, zneužívání,“ stojí v odůvodnění pozměňovacího návrhu.

Podle novely by proces posuzování zájemců o pěstounství mohl být jednodušší a také se pro takové rodiny zvýší státní příspěvek. Dlouhodobým pěstounům by mohl vzrůst z 59 400 korun na 66 tisíc. Přechodným pěstounům, kteří se o děti do jejich adopce nebo navrácení do rodiny starají maximálně rok, na 72 tisíc. Zvýhodnění by měli pocítit i ti, kteří se starají o více než tři děti nebo ty se zdravotním postižením.

Přesto jsou v Česku příklady, kdy péče o nejmenší mimo ústavy funguje. Pardubický kraj začal s transformací kojeneckých ústavů už před deseti lety. „Dnes jsou z nich centra pomoci ohroženým rodinám, například mladým matkám, případně rodinám, kde má dítě vážné zdravotní omezení. Klasický kojenecký ústav se zdravými dětmi do tří let u nás nenajdete,“ poukázal krajský radní pro sociální oblast Pavel Šotola.

A podobné je to třeba i v Ostravě, kde spoléhají na pěstouny. „Děti mladší tří let nejsou v Ostravě již několik let umisťovány do ústavů, ale v krizovém období se jim dostává péče pěstounů na přechodnou dobu. V Moravskoslezském kraji je takzvaných pěstounů na přechodnou dobu nejvíce v rámci celé země. Pěstounskou péči na přechodnou dobu v Ostravě zajišťuje 25 rodin,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

Jen za loňský rok se do přechodné pěstounské péče dostalo 64 ostravských dětí. „O 43 z nich se postarali pěstouni z Ostravy, dalším dětem zajistili péči pěstouni z Moravskoslezského kraje,“ přiblížila Pokorná.

Nejohroženější, ale také nejpočetnější skupinou dětí svěřovaných do péče pěstounů na přechodnou dobu jsou v Ostravě děti ve věku do tří let. „Pěstouny byla zajištěna přechodná péče pro 10 miminek opuštěných matkou přímo v porodnici, 18 dětí do tří let, 8 dětí ve věku 3–6 let a 7 dětí starších 6 let. Mezi těmito dětmi bylo šest sourozeneckých skupin,“ vypočítala Pokorná.