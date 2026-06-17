Dítě onemocnělo z toxinu v kojeneckém mléku. Česko zaznamenalo první případ otravy

Společnost Nestlé začala počátkem letošního roku stahovat z prodeje vybrané produkty kojenecké výživy řad Alfamino a Beba. Učinila tak preventivně kvůli možné přítomnosti bakterie Bacillus cereus, která může způsobovat otravu z jídla. V Česku byl však nyní zaznamenán první potvrzený případ onemocnění související s konzumací prvního z uvedených produktů.
„Nové laboratorní výsledky jsou zohledněny v hodnocení případu onemocnění u dítěte, které předmětné stahované šarže konzumovalo. Tento případ byl překlasifikován na potvrzený případ,“ uvedla hlavní hygienička Barbora Macková, která o rozhodnutí hygieny informovala na základě testů stahovaného mléka Alfamino, které úřadům poskytl server Seznam Zprávy.
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Matka dítěte Gabriela se podle informací serveru několik týdnů snažila zjistit, zda zdravotní problémy jejího syna nesouvisejí s konzumací stahovaného produktu. Obrátila se i na úřady, od nichž požadovala, aby mléko otestovaly.
Nyní se dozvěděla, že případ jejího syna je prvním potvrzeným v Česku. Zdravotní komplikace, které se u dítěte vyskytly, však nahlašovala na hygienické stanici již začátkem března. Mezi popsanými příznaky zazněly bolesti břicha a průjem.
„Je to pro mě spíš zklamání než satisfakce. Když jsem se odvolala k hlavní hygieničce, napsali mi, že neudělali nic špatně a nevidí důvod mléko testovat. Teď sami případ překlasifikovali jako potvrzený na základě laboratorních výsledků téhož mléka,“ uvedla Gabriela.
Úřady totiž nejprve odmítly produkt otestovat s odůvodněním, že mléko už bylo staženo z trhu, a analýza proto z hlediska ochrany veřejného zdraví neměla smysl, uvedla Macková. Do případu se nechtěla zapojit ani Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která ve svém vyjádření uvedla, že chtěla omezené laboratorní kapacity soustředit na analýzu výživy, která zůstala na trhu.
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Seznam Zprávy následně odeslaly vzorky z kojeneckého mléka do belgické laboratoře Sciensano, která skutečně potvrdila výskyt toxinu. „Tři z nich obsahovaly tak vysoké koncentrace, že podle Státního zdravotního ústavu představovaly ‚velmi významné překročení‘. Naměřené hodnoty dosahovaly 4,73 až 4,77 mikrogramu na kilogram (μg/kg) kojeneckého prášku,“ informuje server.
Redakce následně předala pozitivní výsledky SZPI, která je v protokolu zařadila do evropského Systému rychlého varování pro potraviny (RASFF). Výsledky z laboratoře byly předány i Ministerstvu zdravotnictví, které případ následně překlasifikovalo na potvrzený.