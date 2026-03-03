Těžká ztráta sluchu není konec. Implantáty zlepšily život tisícům Čechů a plní jim sny

„Kochleární implantace mění životy.“ Motto letošní osvětové kampaně není podle specialistů přehnané. V ordinacích se opakovaně setkávají s pacienty, kterým sluchadla už nestačí, přesto váhají udělat další krok. Nejčastěji jde o lidi mezi 30 a 50 lety – tedy o ty, kteří jsou pracovně i rodinně nejvíce vytíženi.
|
Lékaři obdařili roční holčičku sluchem, při operaci nově využili robotické rameno
Podle údajů České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP bývá důvodem obava z operace v oblasti hlavy, strach z delší pracovní neschopnosti nebo péče o malé děti.
Problémem je i nevědomost
Realita je přitom výrazně méně dramatická. Hospitalizace po kochleární implantaci trvá zpravidla dva až čtyři dny a většina pacientů zvládá zákrok bez větších komplikací. Jejich návrat do práce navíc bývá rychlý a samotná rehabilitace probíhá pod vedením početného týmu odborníků.
Kochleární implantát
Na rozdíl od sluchadel, která zvuky jen zesilují, kochleární implantáty dělají práci poškozených částí vnitřního ucha (hlemýždě). Implantát se skládá ze dvou částí – vnitřní a vnější. Vnitřní část je samotný implantát. Vnější části jsou zvukový procesor a cívka, která je magnetem přes kůži přichycena k implantátu.
Systém funguje tak, že mikrofon zachycuje zvuky a předává je procesoru, který je dekóduje podle vloženého klíče. Procesor takto dekódovaný zvuk pomocí cívky vysílá do implantátu. Ten stimuluje sluchový nerv.
(Zdroj: Spolek uživatelů kochleárního implantátu)
„O možnosti kochleární implantace jsem doposud nevěděla, nikdo mi to nikdy nenabídl,“ cituje jeden z častých důvodů svých pacientů profesor Jan Bouček, vedoucí centra kochleárních implantací u dospělých osob Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Podle něj by lidé, kterým už sluchadla nepřinášejí dostatečný efekt, neměli váhat obrátit se na specialisty nebo přímo na implantační centra. „Zlepšení kvality života za to stojí,“ dodává.
Implantace se v Česku provádí ve čtyřech specializovaných centrech: v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě. O pacienty se zde starají týmy složené z ORL lékařů, operatérů, foniatrů, klinických logopedů i biomedicínských inženýrů, kteří provázejí nemocné také následnou rehabilitací sluchu.
V současnosti žije v České republice přibližně 2 tisíce lidí s kochleárním implantátem. Každý rok lékaři provedou zhruba 300 implantací, z toho přibližně stovku u dětí. Odborníci ale upozorňují, že potenciálních kandidátů je výrazně více. Na jednoho pacienta s implantátem připadá podle odhadů až deset dalších lidí, kteří by tento typ léčby pravděpodobně potřebovali. Zvukový procesor, jenž je součástí systému, se navíc obvykle obměňuje přibližně jednou za sedm let.
Zájemci mohou začít u svého foniatra, který posoudí situaci a případně doporučí další postup, nebo kontaktovat centrum přímo. Vhodnost implantace se vždy hodnotí podle odborných kritérií a podmínek zdravotních pojišťoven. Lékaři připomínají, že pravidelné kontroly sluchu mají smysl i u dospělých, kteří potíže dlouho přičítají únavě či stresu. Včasné vyšetření může výrazně rozšířit možnosti léčby.
Povýšena díky implantátu
Příběhy pacientů ilustrují, co přesně znamená ta slibovaná „změna života“. Paní Vladislava před operací přestávala rozumět běžné řeči, vyhýbala se telefonování, televizi sledovala jen s titulky a ve skupinové konverzaci se ztrácela. Podobné zkušenosti podle lékařů vedou často k postupné izolaci, poklesu sebevědomí i závislosti na okolí.
Naopak po implantaci se mnohým otevřely i nové profesní možnosti. „Máme v péči pacientku, která zprvu váhala, zda na implantaci jít, či nikoliv. Operaci absolvovala a nedávno se mi při návštěvě v ordinaci pochlubila, že byla díky schopnosti telefonovat povýšena,“ uvedla foniatrička Petra Kalitová.
|
Žena nevěřila, že ještě uslyší hudbu. Díky implantátu se těší na koncerty
Pacientka Daniela, jež po letech postupné ztráty sluchu zcela ohluchla v roce 2000, nastoupila po implantaci do kurzu pro kosmetičky a úspěšně ho dokončila. „Mohla jsem si splnit svůj nový sen. Otevřela jsem si kosmetické studio, kde pracuji dodnes,“ popsala.
Odborníci upozorňují, že ztráta sluchu se netýká jen starší generace. U dětí je klíčové zachytit problém co nejdříve, protože včasná léčba zásadně ovlivňuje vývoj řeči i začlenění do kolektivu. I proto apelují na rodiče, aby nepodceňovali preventivní kontroly a při jakýchkoli pochybnostech se obrátili na specialisty.
Na možnosti léčby a přínosy kochleární implantace upozorňuje šestý ročník kampaně „Haló, slyšíme se?“, která probíhá od 25. února do 3. března. Součástí jsou videa reagující na nejčastější výroky pacientů v ordinacích. Doplňují je komentáře lékařů, zveřejněná na sociálních sítích a webových stránkách Spolku uživatelů kochleárního implantátu a České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP.
|
30. dubna 2025