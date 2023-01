Poslanec Kobza si dělal legraci z přínosu ČT pro populační politiku státu

„Skutečně díky těmto změnám, které v programové skladbě nastaly během posledních pěti let, tak v osadě, kde žiju, kde se před tím nenarodilo žádné dítě, tak máme teď 25 dětí do pěti let. A já z toho chápu, že vlastně, když se na Českou televizi nedá dívat, tak co mají ti lidi po večerech dělat. Takže vidím velký přínos České televize pro populační politiku našeho státu,“ řekl Kobza.

„Děkuji za poučnou faktickou poznámku,“ glosoval jeho slova při projednávání zákona místopředseda Sněmovny Karel Havlíček z hnutí ANO, který právě řídil jednání schůze.

Poslanci SPD i ANO mají výhrady k vládnímu návrhu zákona, který mění výběr radních České televize a Českého rozhlasu.

Koalice chce zapojit do volby členů rad Senát, který má nově obsazovat třetinu míst, což opozice odmítá. Počet členů Rady ČT se má podle vládního návrhu zvýšit z 15 na 18. Dvanáct radních mají volit poslanci a šest Senát. Do Rady Českého rozhlasu by Senát nově vybíral tři členy, zůstala by devítičlenná.