Poslanec Jiří Kobza opouští SPD, nelíbí se mu jeho směřování

Kobza v minulých volbách do Sněmovny obhájil mandát v hlavním městě ze čtvrtého místa kandidátky, v letošních měl podle serveru kandidovat z prakticky nezvolitelného místa.

SPD bude letos na podzim kandidovat ve sněmovních volbách společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou Právo Respekt Odbornost (PRO) a jedničkou v Praze bude ekonomka Markéta Šichtařová (Svobodní).

Kobza měl skončit na prakticky nevolitelném místě, sdělily webu zdroje blízké SPD. Kobza se proto rozhodl ukončit členství v SPD.

Webu ke svému konci v SPD řekl, že důvodem byly programové rozpory a možná i osobní.

„Vydal jsem knížku, je to asi dva roky zpátky, která se jmenuje Česká republika na rozcestí. Tam jsem vlastně svoje programové priority popsal. A samozřejmě, když to srovnáte s tím, co říká třeba paní Šichtařová, tak zjistíte, že prostě to je někde úplně jinde,“ konstatoval.