„Ve věci úhynu dvou psů, v níž byla jedna fyzická osoba stíhána pro přečin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, mohu sdělit, že dne 26. 2. 2026 bylo vydáno usnesení státního zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného se stanovením zkušební doby,“ uvedl Želinský. Rozhodnutí je pravomocné.
Na případ v září upozornil server Seznam Zprávy. Těla dvou dalmatinů našla podle něj v rodinném vozidle Kobzova bývalá partnerka. „Ta smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla,“ sdělil Kobza.
Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli. „Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce,“ popsal Kobza. Dodal, že šlo o smutnou událost, která ho dosud trápí.
Středočeský zastupitel Kobza opustil SPD v červnu, o pokračování ve Sněmovně usiloval ze středočeské kandidátky Stačilo! Hnutí však zůstalo pod potřebnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory Parlamentu.