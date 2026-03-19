Psi exposlance SPD zahynuli v rozpáleném autě, k soudu Kobza nepůjde

Autor: ,
  15:40
Státní zástupce zastavil trestní stíhání bývalého poslance hnutí SPD Jiřího Kobzy kvůli úhynu dvou psů v zavřeném rodinném automobilu. České televizi to řekl Miroslav Želinský z Okresního státního zastupitelství pro Prahu-západ. Loni v prosinci středočeští kriminalisté obvinili Kobzu ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. V případě odsouzení mu hrozilo až půl roku vězení.
Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jiří Kobza | foto: Vít Šimánek, ČTK

16 fotografií

„Ve věci úhynu dvou psů, v níž byla jedna fyzická osoba stíhána pro přečin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, mohu sdělit, že dne 26. 2. 2026 bylo vydáno usnesení státního zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání obviněného se stanovením zkušební doby,“ uvedl Želinský. Rozhodnutí je pravomocné.

Na případ v září upozornil server Seznam Zprávy. Těla dvou dalmatinů našla podle něj v rodinném vozidle Kobzova bývalá partnerka. „Ta smutná událost se stala před rokem, kdy jsem procházel velmi turbulentní situací v rodině, která se mi díky mojí poslanecké práci rozpadla,“ sdělil Kobza.

Dva psi poslance Kobzy uhynuli v autě. Případ prověřuje policie

Uvedl, že při odjezdu z domu zavřel psy do odstaveného auta, aby s ohledem na hárající feny v okolí neutekli. „Bylo příjemné počasí při zatažené obloze. Cestou se mi ale udělalo nevolno, musel jsem zastavit a odpočinout si, a tak jsem byl pryč déle, než jsem počítal. Během mé nepřítomnosti se ale obloha protrhala a vysvitlo slunce,“ popsal Kobza. Dodal, že šlo o smutnou událost, která ho dosud trápí.

Středočeský zastupitel Kobza opustil SPD v červnu, o pokračování ve Sněmovně usiloval ze středočeské kandidátky Stačilo! Hnutí však zůstalo pod potřebnou pětiprocentní hranicí pro vstup do dolní komory Parlamentu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Psi exposlance SPD zahynuli v rozpáleném autě, k soudu Kobza nepůjde

Poslanec hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jiří Kobza

Státní zástupce zastavil trestní stíhání bývalého poslance hnutí SPD Jiřího Kobzy kvůli úhynu dvou psů v zavřeném rodinném automobilu. České televizi to řekl Miroslav Želinský z Okresního státního...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.