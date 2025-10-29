ANO, SPD a Motoristé projednají koaliční smlouvu a funkce ve Sněmovně

Josef Kopecký
  5:54
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, projednají koaliční smlouvu i rozdělení pozic ve Sněmovně. Diskutovat mají také programové prohlášení budoucí vlády Andreje Babiše. Podle něj mezi stranami zůstávají dva až tři programové rozpory, které je potřeba vyjasnit.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem Petrem Pavlem o dosavadních výsledcích vyjednávání o koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů. (27. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vedení Sněmovny budou poslanci volit příští týden, kdy se uskuteční ustavující schůze dolní komory parlamentu.

Končící kabinet premiéra Petra Fialy podá demisi po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která proběhne 3. a 5. listopadu. Teprve poté může prezident jmenovat nového premiéra i vládu.

Předsedou Sněmovny by se podle předběžných dohod mohl stát předseda SPD Tomio Okamura. Lidovci, kteří budou v opozici, proti němu v tajné volbě postaví dosavadního místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška.

Počet místopředsedů Sněmovny má podle dohody ANO, SPD a Motoristů klesnout na čtyři. ANO navrhuje Patrika Nachera, kandidát Motoristů zatím známý není. Dvě pozice ve vedení Sněmovny by měla obsadit budoucí opozice. Občanští demokraté navrhují Jana Skopečka, hnutí STAN nominuje svého předsedu, dosavadního ministra vnitra Víta Rakušana.

Poslanci hnutí ANO mají vést pět výborů, SPD tři včetně organizačního výboru a Motoristé dva. Vedení dalších osmi výborů by mělo připadnout zákonodárcům ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Piráti nabídku na obsazení vedení některého z výborů nedostali.

