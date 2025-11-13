Prezidentovy požadavky už řeší špičky nové koalice. Kritika zní od SPD i Motoristů

Josef Kopecký
  11:30
O požadavku prezidenta Petra Pavla na doplnění programu možné budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů o postoj k ruské válce proti Ukrajině a k navyšování obranných výdajů mají ve čtvrtek jednat špičky nové koalice. Již nyní lze ale říci, že skeptické hlasy k doplňování programu ohledně vyjádření k agresi ruského diktátora Vladimira Putina zní nejen z SPD, ale i od Motoristů.
Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili programové...

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili programové prohlášení budoucí vlády. (3. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
Andrej Babiš na tiskové konferenci po setkáni s prezidentem Petrem Pavlem. (12....
Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkáni s prezidentem Petrem...
9 fotografií

„Já si prostě myslím, že kancelář pana prezidenta se chce stát čtvrtou stranou pro vyjednávání,“ řekl v Událostech, komentářích v České televizi poslanec hospodářského výboru za Motoristy Igor Červený.

Poukázal na to, že vládu sestavují ANO, SPD a Motoristé a opírají se o silný mandát 108 poslanců a programové prohlášení vychází z jejich konsensu. „Tři subjekty jednoznačně deklarovaly, s čím do těch voleb jdou a ukázaly občanům, co jim vlastně na následující čtyři roky hodlají nabízet. My nebudeme prosazovat program Pirátů, STAN ani SPOLU,“ uvedl Červený.

Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO

„Já tady naprosto a do písmene podepisuji, co řekl pan kolega Červený. Prostě prezident není čtvrtou vyjednávací stranou. Pokud by jí chtěl být, pak neměl kandidovat na prezidenta, mohl se postavit do čela nějaké strany, mohl kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny,“ přitakal mu předseda PRO Jindřich Rajchl zvolený za SPD.

Poradíme se, řekl na Hradě Babiš. Okamura je s programem spokojen

Předseda ANO Andrej Babiš po více než hodinové schůzce na Hradě k prezidentovým požadavkům na doplnění programu možné budoucí vlády řekl: „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne.“

Krátce po jednání na Hradě hovořil Babiš s šéfem Sněmovny a SPD Tomio Okamurou. Ten iDNES.cz řekl, že ve čtvrtek bude koaliční jednání, což ve čtvrtek potvrdil i další zdroj z nové koalice s tím, že to ale může být i večer. Přes den totiž politiky zaměstnávají ustavující jednání výborů ve Sněmovně.

Babiš se pouští do bitvy s Hradem, vláda bude až příští rok, říká politolog

„My jsme společně s našimi koaličními partnery pracovali na programovém prohlášení pečlivě, dlouhou dobu. To programové prohlášení je z našeho pohledu – mluvím za SPD – velice vyvážené, pozitivní pro občany České republiky. Přináší České republice a našim občanům vyšší životní úroveň, prosperitu, bezpečnost. Toto programové prohlášení jsme komunikovali a máme vynikající zpětnou vazbu od našich voličů. Podporují nás v tomto vládním prohlášení,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura.

Nedá se čekat, že by se postoj Okamurova hnutí k možným úpravám programu, které chce prezident Pavel, mohl ještě změnil.

„Možná se to málo ví, ale lidé volili ANO, SPD a Motoristy kvůli programům ANO, SPD a Motoristů, nikoli kvůli programu Petra Pavla. Byl zvyklý řvát Se Sovětským svazem na věčné časy, tak teď chce, aby vláda řvala s Ukrajinou na věčné časy! Zalejeme Rusům chřtány naší mírovou ocelí!“ komentoval požadavky prezidenta na úpravu programu vlády poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Střet zájmů vyřeším, Agrofert neprodám, není to jako rohlík v krámě, říká Babiš

Prezident kromě úprav programu vlády, za který ale ponese odpovědnost premiér, nikoli Hrad, ještě před jmenováním Babiše premiérem od šéfa ANO požaduje, aby vysvětlil, jak přesně zabrání střetu zájmu kvůli vlastnictví Agrofertu. Babiš v ranním videu zopakoval, že Agrofert neprodá.

„Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ řekl Babiš na Hradě po schůzce s Pavlem. Zákon vyžaduje vyřešit střet zájmů bez zbytečného odkladu po nástupu do funkce, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce.

