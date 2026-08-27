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Koalici určí Praha, ne centrála ODS, říká kandidát na primátora Tomáš Portlík

Petr Kolář

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Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Současný propad preferencí ODS je důsledkem toho, že strana v minulosti zanedbávala domácí témata na úkor zahraniční politiky a boje proti politickým soupeřům, říká její místopředseda a také kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík. V rozhovoru pro iDNES.cz mluví také o preferencích a volebních vyhlídkách.

Ve vedení ODS jste od poloviny ledna a strana je na tom v průzkumech ještě o trochu hůř než za Petra Fialy. Čím to je?
Myslím, že to je taková dohra nedomácí politiky. Že nám lidé zúčtovávají, že jsme domácí témata příliš nedělali. Ale vždy říkám: někdo může vyhrávat v průzkumech, my musíme vyhrát volby. Není to ale cesta, která trvá tři, čtyři měsíce, bude nám trvat přinejmenším dva roky.

Nemyslím, že máme dávat nějaký manuál, jak mají členové reagovat, jako to třeba dává ANO. Myslím, že ODS je v tomto směru pestrá. Ale nejsou to věci, které se dají udělat za den, za dva.

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