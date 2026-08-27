Ve vedení ODS jste od poloviny ledna a strana je na tom v průzkumech ještě o trochu hůř než za Petra Fialy. Čím to je?
Myslím, že to je taková dohra nedomácí politiky. Že nám lidé zúčtovávají, že jsme domácí témata příliš nedělali. Ale vždy říkám: někdo může vyhrávat v průzkumech, my musíme vyhrát volby. Není to ale cesta, která trvá tři, čtyři měsíce, bude nám trvat přinejmenším dva roky.
Nemyslím, že máme dávat nějaký manuál, jak mají členové reagovat, jako to třeba dává ANO. Myslím, že ODS je v tomto směru pestrá. Ale nejsou to věci, které se dají udělat za den, za dva.