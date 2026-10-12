Současnou podobu inkluze považují za nevyhovující snad úplně všichni od učitelů po rodiče. „Proto jsem přišel s návrhem, který ruší současnou podobu a přichází s tím, co pomůže školám, pomůže rodičům, pomůže dětem,“ řekl novinářům. Byl by rád, kdyby to pochopili i koaliční partneři.
Asistenti pedagoga by mohli být podle jeho návrhu ministra školství za ANO Roberta Plagy financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je tomu nyní.
Cílem změn je, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny.
Vláda před týdnem Plagův návrh kvůli postoji Motoristů a SPD odložila a neprojedná ho znovu. Koaliční špičky budou muset pokračovat v jednání ještě v týdnu.
„Motoristé sobě kritizují, že vlastně jde o zakonzervování inkluze a toho systému,“ řekl minulý týden premiér Andrej Babiš.
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Spor o inkluzi. SPD a Motoristé sobě mají problém s návrhem ministra Plagy
Plaga řekl, že se zástupcům SPD a Motoristů snažil opět vysvětlit, že bez jím navrhovaných změn bude systém jen dražší a určitě ne kvalitnější.
„Výkřiky o dramatickém propouštění asistentů pedagoga je potřeba doprovodit také tím, co se tedy bude dít dál. Pokud by ten systém nebyl postupně parametrizován, tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciálních škol a speciálních tříd nemáme. A učitelé by tam na to zůstali sami. To snad nechce nikdo,“ uvedl ministr školství.
Pokud koalice nenalezne shodu, budou podle něj za pokračování současného systému zodpovědní koaliční partneři. „Bude pak pokračovat dál včetně té finanční náročnosti,“ uvedl. Řešením podle něj určitě není například nedat na asistenty peníze.
„V té chvíli podle platného zákona budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách,“ uvedl ministr. Svůj návrh považuje za kompromis, který zlepší kvalitu práce asistentů, zvýší kompetence ředitelů a bude ku prospěchu všem dětem.
„Dohodli jsme se na tom, že během tohoto týdne uděláme pokračující jednání k tomu, co proběhlo dneska na koaliční radě. A příští týden v pondělí by snad měl jít zákon na projednání vládou,“ řekl poslanec za Motoristy sobě Miroslav Krejčí.
„Je to krůček správným směrem k revizi nebo rušení inkluze. My chceme, aby to nebyl krůček, ale mnohem větší krok,“ řekl o návrhu Plagy.
Jedním z možných řešení by podle něj mohlo být zakládání speciálních tříd v některých školách. Neupřesnil, kolik by takových škol bylo. „To záleží na konkrétních potřebách. Mělo by to být tak, aby bylo dostatečné množství kapacit tam, kde jsou potřeba,“ řekl Krejčí. Shoda v koalici podle něj panuje na rozšíření kapacity speciálního školství.
Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že chce zastropovat počet asistentů pedagoga. Už při příchodu na jednání koalice uvedl, že jako další krok vidí opětovné zřizování speciálních škol.
„Debata proběhla k naší spokojenosti. Jde o to, že zrušíme současnou podobu inkluze a dojde k zásadní revizi. Ten původní zákon bude stažen a odloží se to až poté, co se to přepracuje tímto směrem,“ řekl šéf SPD po jednání. „Jestli se to stihne do příštího pondělí, to si nejsem úplně jistý.“ řekl Okamura.