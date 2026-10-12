Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Koalici rozděluje inkluze, ohledně asistentů pedagogů se opět neshodla

Josef Kopecký
  12:06aktualizováno  12:22
Zasedání vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga (ANO). (12. října 2026)

Zasedání vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga (ANO). (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zasedání vlády. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (12. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku Boris Šťastný (Motoristé). (12. října 2026)
Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...
23 fotografií
Vládní koalice se v pondělí nedohodla ohledně financování asistentů pedagogů, jak to navrhuje ministr školství za ANO Robert Plaga. Motoristé sobě a SPD mají k jeho návrhu výhrady. Ministr školství po koaličním jednání řekl, že pokud koalice nenalezne shodu na novele, SPD a Motoristé budou zodpovědní za pokračování systému, který nikomu nevyhovuje.

Současnou podobu inkluze považují za nevyhovující snad úplně všichni od učitelů po rodiče. „Proto jsem přišel s návrhem, který ruší současnou podobu a přichází s tím, co pomůže školám, pomůže rodičům, pomůže dětem,“ řekl novinářům. Byl by rád, kdyby to pochopili i koaliční partneři.

Asistenti pedagoga by mohli být podle jeho návrhu ministra školství za ANO Roberta Plagy financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka, jako je tomu nyní.

Cílem změn je, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. Nyní je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny.

Vláda před týdnem Plagův návrh kvůli postoji Motoristů a SPD odložila a neprojedná ho znovu. Koaliční špičky budou muset pokračovat v jednání ještě v týdnu.

„Motoristé sobě kritizují, že vlastně jde o zakonzervování inkluze a toho systému,“ řekl minulý týden premiér Andrej Babiš.

Spor o inkluzi. SPD a Motoristé sobě mají problém s návrhem ministra Plagy

Plaga řekl, že se zástupcům SPD a Motoristů snažil opět vysvětlit, že bez jím navrhovaných změn bude systém jen dražší a určitě ne kvalitnější.

„Výkřiky o dramatickém propouštění asistentů pedagoga je potřeba doprovodit také tím, co se tedy bude dít dál. Pokud by ten systém nebyl postupně parametrizován, tak by hrozilo to, že děti ve školách zůstanou, protože kapacity speciálních škol a speciálních tříd nemáme. A učitelé by tam na to zůstali sami. To snad nechce nikdo,“ uvedl ministr školství.

Pokud koalice nenalezne shodu, budou podle něj za pokračování současného systému zodpovědní koaliční partneři. „Bude pak pokračovat dál včetně té finanční náročnosti,“ uvedl. Řešením podle něj určitě není například nedat na asistenty peníze.

„V té chvíli podle platného zákona budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách,“ uvedl ministr. Svůj návrh považuje za kompromis, který zlepší kvalitu práce asistentů, zvýší kompetence ředitelů a bude ku prospěchu všem dětem.

„Dohodli jsme se na tom, že během tohoto týdne uděláme pokračující jednání k tomu, co proběhlo dneska na koaliční radě. A příští týden v pondělí by snad měl jít zákon na projednání vládou,“ řekl poslanec za Motoristy sobě Miroslav Krejčí.

„Je to krůček správným směrem k revizi nebo rušení inkluze. My chceme, aby to nebyl krůček, ale mnohem větší krok,“ řekl o návrhu Plagy.

Jedním z možných řešení by podle něj mohlo být zakládání speciálních tříd v některých školách. Neupřesnil, kolik by takových škol bylo. „To záleží na konkrétních potřebách. Mělo by to být tak, aby bylo dostatečné množství kapacit tam, kde jsou potřeba,“ řekl Krejčí. Shoda v koalici podle něj panuje na rozšíření kapacity speciálního školství.

Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že chce zastropovat počet asistentů pedagoga. Už při příchodu na jednání koalice uvedl, že jako další krok vidí opětovné zřizování speciálních škol.

„Debata proběhla k naší spokojenosti. Jde o to, že zrušíme současnou podobu inkluze a dojde k zásadní revizi. Ten původní zákon bude stažen a odloží se to až poté, co se to přepracuje tímto směrem,“ řekl šéf SPD po jednání. „Jestli se to stihne do příštího pondělí, to si nejsem úplně jistý.“ řekl Okamura.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

KVÍZ: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Hrad Špilberk shlížející na Brno byl založen v druhé polovině 13. století...

Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Letadlovka Abraham Lincoln s psychicky zdeptanou posádkou připlula zpět do USA

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln doplula k domovské základně u San...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek večer doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem. Napsala to...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Vláda projednává novelu, která posílí práva dětí a upraví pravidla pro rozvod

Přímý přenos
Zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. října 2026)

Změnu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí a umožní rozvod manželství bez nařízení jednání v případě manželů bez nezletilých dětí, projednává vláda. Novela výslovně stanoví, že v...

12. října 2026,  aktualizováno  13:28

Při brutálním útoku oběti vyřízl střeva. Důvodem mohlo být mumlání o zápachu

Premium
Šestatřicetiletý Jan Morávek v opilosti zavraždil svého rivala na ubytovně v...

Už při ranách pěstmi šlo letos v únoru muži na ubytovně v Žamberku o život. Když ho však spolubydlící ještě bodl nožem, na místě zemřel. Za jeho vraždu půjde Jan Morávek z Orlickoústecka na dlouho do...

12. října 2026  13:25

Policie už zná totožnost běžce, který po nehodě skočil do Vltavy a zachraňoval. Poděkuje mu

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. (10....

Policie už zná identitu běžce, který v sobotu ráno neváhal po nehodě policejního vozu na Hlávkově mostě skočit do Vltavy a pomohl zachránit posádku. Policisté mu v nejbližší době osobně poděkují.

12. října 2026  13:22

Požár zničil nejstarší zastřešenou tržnici v Paříži. Fungovala pět století

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami, Marché Couvert des...

Nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges v pondělí zničil požár. Jeho příčina zatím není jasná. Historickou památku oheň zachvátil v brzkých ranních...

12. října 2026  13:14

Vražda šumperské taxikářky: policie navrhla obžalobu, muži hrozí výjimečný trest

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Kriminalisté ukončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou lidí z letošního února. „Krajskému státnímu zástupci jsme předali spis s...

12. října 2026  12:37,  aktualizováno  13:02

KVÍZ: Kuriozity a výsledky letošních voleb. Vyzkoušejte se z 20 záludných otázek

Petr Hlaváček ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po...

Letošní komunální volby skončily, ve městech pomalu začínají skládat nové koalice. Zrodilo se také mnoho překvapení, jak u místních sdružení, tak u velkých parlamentních stran. Redakce iDNES.cz si...

vydáno 12. října 2026

Vítěz voleb v Praze 3 má v zastupitelstvu většinu, i tak bude jednat o koalici

Průběh rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad.

Koalice TOP 09 a STAN v Praze 3 bude hledat koaličního partnera, i když má sama většinu 18 mandátů v 35členném zastupitelstvu. Uvedl to její lídr a dosavadní starosta městské části Michal Vronský...

12. října 2026  12:46

Británii opouštějí miliardáři. Nelíbí se jim daně ani nálada ve společnosti

I když nesporně je docela atypickým a výrazným kancelářským mrakodrapem, kde...

Londýn dlouhá léta přitahoval nejbohatší lidi světa. V poslední době však přibývá miliardářů, kteří britskou metropoli opouštějí. Některým vadí vyšší daně, jiným přístup vlády k bohatým podnikatelům....

12. října 2026  12:40

Ministerstvo vyzvalo Čechy: Do Saúdské Arábie cestujte jen v nezbytných případech

Z skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii...

České ministerstvo zahraničí v reakci na útoky na letiště v Rijádu a zhoršení bezpečnostní situace doporučilo Čechům cestovat do Saúdské Arábie jen ve zcela nezbytných případech. Nedoporučuje pak ani...

12. října 2026  12:30

Rusové jsou z Trumpa nadšení, jeho příměří už porušili. USA dál hrozí Kyjevu

Premium
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickém příměří mezi Kyjevem a Moskvou reagovali s překvapením i Rusové. Potěšila je však jeho výzva k nahrazení ukrajinského prezidenta...

12. října 2026  12:05,  aktualizováno  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ve škole na jihu Francie střílel žák, zranil ředitele a učitelku

Policie zasahuje v jihofrancouzském městě Aubagne ve škole, kde se odehrál útok...

Při střelbě ve škole v jihofrancouzském městě Aubagne byl zraněn ředitel zařízení a učitelka. Policie zadržela podezřelého ze střelby, který je nezletilý. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a...

12. října 2026  11:52,  aktualizováno  12:25

Koalici rozděluje inkluze, ohledně asistentů pedagogů se opět neshodla

Zasedání vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga (ANO). (12. října 2026)

Vládní koalice se v pondělí nedohodla ohledně financování asistentů pedagogů, jak to navrhuje ministr školství za ANO Robert Plaga. Motoristé sobě a SPD mají k jeho návrhu výhrady. Ministr školství...

12. října 2026  12:06,  aktualizováno  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.