Bonus za dítě či dřívější důchody výbor nekomentoval. Strany čeká další jednání

Informovala o tom v úterý předsedkyně sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová. V koalici na návrzích zatím shoda nebyla.

Sněmovna bude příští pátek hlasovat o vládní důchodové novele, která má od ledna po zákonné valorizaci navýšit důchody ještě o 300 korun. Poslanci do předlohy doplnili dvě desítky dalších změn.

Lidovci navrhují navýšení vdovských a vdoveckých důchodů, zkrácení povinné doby placení odvodů či snížení důchodu lidem, který byli oporou komunistického režimu.

Piráti chtějí mírně přidat seniorům, kteří v penzi pracují. Navrhují i odškodnění těm, kteří měli za komunismu ochranný dohled či nemohli studovat střední školy. Komunisté by místo 300 korun nad valorizaci přidali 500 korun.

SPD by lidem s důchodem pod 15 000 korun dala k valorizaci a dodatečným třem stokorunám ještě až 500 korun.

Sociální demokraté dodávají část plánů, které jejich místopředsedkyně a ministryně práce Jana Maláčová představila jako svou důchodovou reformu. Týkají se dřívější penze pro náročné profese a bonusu 500 korun za vychované dítě.

ANO prosazuje dřívější penzi pro pracovníky integrovaného záchranného systému.



Sněmovní sociální výbor v úterý dolní komoře nedoporučil schválit 20 z 23 návrhů. Tři zbývající záměry z dílny ČSSD a ANO, mezi něž patří dřívější penze pro náročné profese či pro záchranáře a bonus za dítě, nechal bez stanoviska.

„Bude se ještě u těchto tří návrhů vyjednávat. Myslím si, že k nějaké dohodě určitě dojde... Dojde ještě i ke koaličnímu jednání. Neumím předjímat, je to otevřené,“ uvedla poslankyně Pastuchová. Termín jednání podle ní ještě není.

Kvůli bonusu za dítě bude nutné navýšit HDP

Podle podkladů by zvýšení zásluhové části penze za vychované dítě o 500 korun příští rok vyšlo zhruba na 18,8 miliardy korun. V dalších letech by částka byla vyšší. Nutné by tak bylo ročně zajistit asi 0,3 procenta hrubého domácího produktu navíc. Z čeho se výdaje pokryjí, návrh neřeší. Dřívější penze pro náročné profese mají stát asi dvě miliardy ročně navíc, zhruba 1,3 miliardy z toho by zaplatili zaměstnavatelé na zvýšených odvodech.

„Budeme o tom mluvit, opravdu je to o financích,“ uvedla Pastuchová. Podle ní by se zásadní změny neměly do zákonů dostávat dodatečně přes poslanecké návrhy a měly by se řádně projednávat.

Komunisté podle své poslankyně Hany Aulické Jírovcové dřívější penze náročných profesí podpoří. U bonusu za dítě se chtějí zdržet. „Konečné slovo bude mít opravdu až Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi, kdy se ukáže, jak se bude hlasovat. Konečné dohody se budou dělat až v příštím týdnu,“ řekla Aulická Jírovcová.

Dřívější penze pro náročné profese mají i podporu Pirátů. Zásadnější než nevyjasněná otázka financování je podle místopředsedkyně strany Olgy Richterové snaha problematiku řešit.