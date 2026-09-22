Za důchodce, děti či studenty přidá koalice zdravotním pojišťovnám 13 miliard

„Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 17 540 Kč na kalendářní měsíc,“ je uvedeno v návrhu Štastného. Vláda původně předpokládala, že to bude 18 362 korun.
Zvýšení plateb za státní pojištěnce má podle vlády zajistit finanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění.
„Pozměňovací návrh zohledňuje dva nové vlivy, se kterým ještě nepočítal původní, vládou schválený návrh. Aktuální Makroekonomická predikce ČR odhaduje vyšší výběr pojistného a dalších příjmů systému veřejného zdravotního pojištění o cca 5 miliard korun. Druhým vlivem je navýšení počtu takzvaných státních pojištěnců v kategorii pečujících osob. Tento celoroční vliv lze odhadovat na 3 miliardy korun,“ napsal ministr za Motoristy sobě do zdůvodnění pozměňovacího návrhu.
Návrh novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění projednají poslanci v úterý ve druhém čtení.
Předloha dočasně ruší automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce zavedenou v minulém volebním od roku 2024. Valorizace o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy se má podle novely opět použít od roku 2029. V roce 2028 by byla státní platba stejná jako příští rok.
Šťastný přišel s pozměňovacím návrhem den poté, co vláda Andreje v pondělí Babiše jednomyslně schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun.