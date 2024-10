Lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podepíší spolupráci pro volby v příštím roce

„Projekt SPOLU se ukazuje jako velmi životaschopný, srozumitelný a voliči oceňovaný. Brání tomu, aby se hlasy středopravicových voličů ztrácely nebo slábly,“ řekl premiér a předseda ODS Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES před krajskými a senátními volbami.

„Projekt SPOLU nám také umožňuje čelit sjednocené levici a vyhrávat volby,“ řekl také Fiala.

S uzavřením nové dohody strany koalice SPOLU čekaly na volební sjezd KDU-ČSL, na němž neuspěl zastánce samostatné kandidatury lidovců, senátor Jiří Čunek. Delegáti sjezdu v závěru jednání zmocnili nového předsedu Marka Výborného podepsat memorandum o spolupráci v koalici SPOLU i pro volby v roce 2025.

Koalici SPOLU by nyní volila pětina voličů

Necelý rok před termínem voleb do Sněmovny začnou strany tři koalice jednat o algoritmu zastoupení stran na společné kandidátce, volebních lídrech, jejich postavení na volební listině i o programu.

Podle říjnového volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by koalice SPOLU ve volbách do Sněmovny získala 20 procent a ve volbách, kdyby se konaly není, by skončila druhá za hnutím ANO, jemuž volební model agentury přisuzuje podporu 36,5 procenta voličů.

S heslem „Jdeme do toho Spolu“ oznámily ODS, lidovci a TOP 09 první spolupráci počátkem prosince 2020.

Koalice SPOLU pak vyhrála volby do Sněmovny nad hnutím ANO o 0,67 procenta a dohodla se na sestavení vlády s hnutím STAN a Piráty, kteří z vlády letos na konci září odešli po odvolání jejich předsedy Petra Fialy z pozice ministra pro místní rozvoj.