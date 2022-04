POLITICKÝ DIÁŘ: Jak koalici Spolu ovlivní předvolební průzkumy

V následujících dnech by měly strany koalice Spolu rozhodovat, kde všude by mohly do podzimních voleb o Senát nasadit společné kandidáty. Podle zdroje z KDU-ČSL to „asi nebude žádná tsunami, ale zhruba v polovině obvodů by měla být snaha se domluvit“, píše ve svém komentáři zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.