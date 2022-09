Rozchod Pirátů a STAN by mohl udržet vládu pětikoalice, ukázal průzkum

Jak ukázal poslední průzkum agentury Kantar, který v neděli zveřejnila Česká televize, pokud by Piráti a STAN šli opět do voleb v koalici, dostali by dohromady deset procent hlasů. Pokud by šla každá strana zvlášť, Piráti by dostali 8,5 procenta hlasů a STAN 6,5 procenta. To dělá dohromady 15 procent.

Je navýsost pravděpodobné, že „rozvod“ mezi oběma formacemi skutečně nastane. Ne ale v zájmu „společné věci“, ale protože v posledních volbách Piráti těžce na koaličních kandidátkách doplatili na kroužkování voliči, takže skoro všechny poslanecké pozice obsadili lidé ze STAN a České pirátské straně zbyly jen čtyři mandáty. To pirátští politici nemohou svým dosavadním spojencům zapomenout a připomínají to i útoky proti nim vždy, kdy politici STAN čelí řetězícím se kauzám.

Zcela opačná je situace v koalici Spolu. Dohromady se přibližují 30 procentům. Pokud by se rozpadli, TOP 09 i KDU-ČSL by měly méně než pět procent a vypadly by ze Sněmovny. Držet se ODS je pro ně tudíž bezpodmínečně nutné.

Průzkum Kantar vyházel ze dvou situací: že by každá strana kandidovala sama nebo že by kandidovala obě koaliční uskupení. Nejpravděpodobnější je ale kombinace obojího. V prvním případě by nyní nejsilnější opoziční uskupení ANO získalo 30,5 procenta hlasů, v druhém 32 procent. V obou případech by SPD měla 11 procent. Obě opoziční síly by daly dohromady v lepším případě 43 procent. Spolu společně s rozešlými Piráty a STAN by mohly mít naději v rámci kombinace na 44 procent.

Vyústění střetnutí obou táborů je tak velmi těsné. Pokud by pětikoalice použila jinou než uvedenou možnost, její naděje na většinu ve Sněmovně by se každopádně o hodně snížily.

Průzkum se uskutečnil mezi 15. srpnem a 2. září, vyjádřilo se 937 respondentů, respektive 893 v případě rozdělení na koalice.