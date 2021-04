Koalice Spolu vyzvala vládu k žádosti o důvěru. Dovládneme, odmítl Babiš

„Naše vláda dostala důvěru v červnu 2018 a já nevidím žádný důvod, proč bych měl znova žádat o důvěru. Pár měsíců před volbami není dobrý nápad destabilizovat politickou situaci, která je stabilní. Předpokládám, že bychom měli dovládnout až do voleb. Nemyslím si, že by byl dobrý nápad paralyzovat činnost vlády,“ řekl Babiš na tiskové konferenci se slovenským premiérem Eduardem Hegerem, který je v České republice na své první zahraniční návštěvě.

Krok je ale podle koalice opozičních stran nezbytný poté, co KSČM v úterý vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD.



Pokud kabinet důvěru Sněmovny nezíská, jsou podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 dvě možnosti, o kterých by opoziční subjekty chtěly jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Buď rozpustit Sněmovnu a vypsat předčasné volby, nebo vytvořit vládu odborníků za podpory všech sněmovních stran, jež by dovedla zemi k podzimním řádným volbám.

K vyvolání hlasování o nedůvěře je potřeba nejméně 50 podpisů. Pro vyslovení nedůvěry je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců.

„Jsme připraveni i k dalším krokům, nikoli jenom ke kroku vyslovení nedůvěry, ale případně i hlasovat o rozpuštění Sněmovny,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Pro ty je však potřeba schválený volební zákon, o jehož novele bude rozhodovat koncem dubna Senát.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Tato vláda nemůže efektivně řídit naši zemi, protože nemá důvěru občanů. Vyzvali jsme ji proto, ať požádá o důvěru v PS, protože té se dle Ústavy zodpovídá. Pokud tak neučiní, hlasování o nedůvěře vyvoláváme my. oblíbit odpovědět

Předčasné volby by byly podle předsedy ODS Petra Fialy nejrozumnější a nejčistší cestou, kroky ale mají jasně danou posloupnost.

Poté, co KSČM vypověděla dohodu o toleranci, její předseda Vojtěch Filip řekl, že pokud by opoziční strany vyvolaly hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro.

Piráti v úterý uvedli, že vyslovení nedůvěry vládě není nejlepší řešení, fakticky by totiž předalo moc Zemanovi. Zodpovědnějším a férovějším postupem by podle nich bylo rozpuštění Sněmovny a volby, řekl jejich předseda Ivan Bartoš.

Podobně se vyjádřil předseda STAN Vít Rakušan, úřednickou vládu by považoval za riziko. Předseda SPD Tomio Okamura v úterý řekl, že by vláda měla požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry, aby zjistila, zda zastupuje většinu občanů.