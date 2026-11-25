„Víme, že pro lidi ve vyšším věku je těžší najít si zaměstnání,“ uvedl Juchelka. Oproti původnímu návrhu, který měl snižovat podporu v nezaměstnanosti z 80 procent na 60 procent, nyní zůstane vyšší procento zachované pro lidi starší 52 let a také pro ty, kteří se rekvalifikují.
„My nic nesnižujeme, jen děláme krok zpět,“ řekl Juchelka.
„Chtěli bychom, aby zůstala podpora v nezaměstnanosti tak, jak je v současné době. Po našem tlaku se ale podařilo zachovat podporu pro zranitelné skupiny občanů,“ dodala Lucie Šafránková (SPD). Pozměňovací návrh považuje za rozumný kompromis a podle ní určitě nejde o prohru SPD při vyjednávání.
Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících se má snížit stejně jako u vládního návrhu z 80 procent výdělku či vyměřovacího základu na 65 procent. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50 procent výdělku, poté podle pozměňovacího návrhu 40 procent.
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Vláda navrhovala původně 45 procent. Podpora by mohla činit podle poslanecké úpravy nejvýš 60 procent průměrné mzdy. Zachování současné výše podpory při rekvalifikaci tak znamená, že maximálně budou moct lidé podle Juchelky pobírat 38 500 korun měsíčně namísto 29 000 korun, které by jim stát vyplácel podle původního návrhu.
Změna se bude týkat i těch, kteří se ocitnou bez zaměstnání například při návratu po rodičovské dovolené. „Oproti současnému stavu se zvýší podpora těm, kteří se vrátí zpátky z rodičovské dovolené nebo osobám, které pečovaly o svého blízkého,“ vysvětlovala Šafránková. Ti by měli mít v první fázi 45 procent průměrné mzdy v národním hospodářství a ve druhé fázi 30 procent.
„Kdyby nedocházelo k těm úpravám, tak bychom si určitě poskočili,“ řekl předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. Ocenil, že lidé při rekvalifikaci budou mít lepší příjem. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v úterý uvedl, že odmítá jakékoli úpravy, které sníží podpory v nezaměstnanosti.
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Podporu při rekvalifikaci ocenil i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Wojnar. „Myslím, že je důležité, aby společnost akcentovala i do budoucna velmi silně, že se lidé mají vzdělávat v každém věku bez výjimky,“ uvedl Wojnar.
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Současná koalice změnami v podpoře v nezaměstnanosti původně počítala s úsporami ve výši přibližně pět miliard. Podle aktuálního pozměňovacího návrhu by mohlo jít o čtyři miliardy. Změny by měly začít platit od 1. ledna 2027.
Zvýšení podpory v nezaměstnanosti na 80 procent zavedla přibližně před deseti měsíci vláda Petra Fialy. Cílem změny bylo rozhýbat pracovní trh a dát lidem stabilitu při hledání nové práce.
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Podle ministra Juchelky ale změna nepřinesla žádné výsledky. „Efekt se v žádných číslech neprojevil,“ dodal ministr.
Jeho tvrzení ale odmítá bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Oni žádná data nemají, aby mohli říct, že jdou dělat reformy. Pod tlakem ten brutálně osekaný návrh částečně zlepšují,“ reagoval.
To, že mají lidé jistotu 80 procent výměru, podle něj lidem pomáhalo lidem najít lépe placenou práci. „Díky lepší práci pak rostou jejich výdělky o osm až dvanáct procent, což stát dostane zpět na odvodech,“ argumentoval.
Ke změně podle něj dochází kvůli tomu, že ministryně financí potřebuje najít úspory. Kritizoval také skutečnost, že zatímco chce vláda snižovat podporu v nezaměstnanosti, premiér Andrej Babiš oznámil, že zvýší seniorům a studentům podporu na jízdné. „Dává to nějakou logiku? Je to plošná podpora, kterou ne všichni potřebují,“ doplnil.