Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu, oznámil Okamura

Josef Kopecký
Přímý přenos   11:17aktualizováno  11:42
Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a Českému rozhlasu. Upravila také časový harmonogram změny financování. Konec koncesionářských poplatků před volbami slibovala hnutí ANO i SPD. „Já jdu bojovat za udržitelné financování veřejnoprávních médií,“ řekl při příchodu na koaliční jednání ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř.

V minulém volebním období prosadila tehdejší vládní koalice Petra Fialy zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi i Český rozhlas.

Poplatek ČT se zvýšil od května loňského roku ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. Platí ho i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.

Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině

Předseda Sněmovny a SPD Okamura také řekl, že se koalice dohodla, že Česko neprodá letouny L-159 Ukrajině.

Ministr zahraničí Macinka v neděli řekl, že prezident Petr Pavel při cestě na Ukrajinu nabídku s vládou nekonzultoval. Pavel se ohradil, že zájem o letouny vzešel z ukrajinské strany.

SPD včetně ministra obrany Jaromíra Zůny je proti prodeji letounů L-159 Ukrajině. Před zasedáním koaliční rady řekl předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Informaci o letounech podle šéfa Sněmovny navíc částečně zkreslila ukrajinská média. „S prodejem nesouhlasím, jsou tam věcné a odborné důvody,“ uvedl Okamura.

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Na Znojemsku se protrhla jímka. Výkaly unikly do Dyje, zasáhly i několik aut

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky, na místě zasahují hasiči. Podle nich uniklo až tři tisíce metrů krychlových kejdy, na místo poslali i mobilní chemickou...

19. ledna 2026  10:23,  aktualizováno  11:48

Střelba na úřadě v Chřibské. Mrtvá žena a útočník, několik zraněných

Na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku došlo k tragédii, kde policie musela...

Tragédie se odehrála na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Policie tam zasahovala proti střelci. Podle předběžných informací zemřela žena a útočník, další lidé včetně policisty jsou zranění....

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  11:45

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  11:38

Nedali jste mi Nobelovku, nemusím myslet na mír, napsal Trump premiérovi Norska

Donald Trump mluví s novináři na palubě Air Force One, který prezidenta...

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír....

19. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  11:35

Trump zve Putina do Rady míru. Zabráním Grónska by vstoupil do dějin, míní Kreml

Americký prezident Donald Trump se vítá s ruským prezidentem Vladimirem Putinem...

Ruský prezident Vladimir Putin dostal pozvání k účasti v Radě míru, kterou chce pod svým vedením zřídit prezident USA Donald Trump, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Také řekl, že šéf Bílého domu...

19. ledna 2026  11:34

U požáru na Žižkově zasahuje vůz Fénix. Jeden člověk zemřel, dalším dávají kyslík

Zásah všech jednotek IZS u požáru bytového domu na pražském Žižkově. (19. ledna...

Jeden člověk zemřel při dopoledním požáru ve sklepě bytového domu v Přibyslavské ulici v Praze 3. Hasiči z objektu evakuovali několik lidí, vyklidit se musela i přilehlá školka. Záchranná služba...

19. ledna 2026  10:36,  aktualizováno  11:32

Japonská premiérka Takaičiová rozpustí parlament, zemi čekají předčasné volby

Japonská premiérka Sanae Takaičiová za Liberálně demokratickou stranu funkci...

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondělí oznámila, že v pátek rozpustí parlament a vyhlásí předčasné volby. O jejím záměru se diskutovalo už minulý týden, kvůli čemuž dvě opoziční strany...

19. ledna 2026  11:24

Vláda rozhodne o konci Kalouska ve správní radě VZP, odmítne zálohování obalů

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů...

Změny ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny projedná vláda. Skončit by v ní měl podle návrhu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha exministr financí Miroslav Kalousek. Motoristé se za něj...

19. ledna 2026  6:10,  aktualizováno  11:23

Autobusy minou školu i náměstí. Terminálu duchů to prospěje, cestující se nachodí

Dopravní terminál v Heřmanově Městci za 120 milionů korun využívá minimum...

Od března už linkové autobusy na náměstí v Heřmanově Městci na Chrudimsku nezastaví a pojedou dál na autobusový terminál. Cestující, pro něž je náměstí blíž než terminál, tak budou muset docházet...

19. ledna 2026  10:58

Týden bude mrazivý a slunečný, část Česka zasáhne silný vítr

Mrazivé počasí v Praze (6. ledna 2026)

Česko čeká v tomto týdnu převážně jasné a mrazivé počasí. Denní teploty se budou pohybovat většinou pod bodem mrazu, pocit chladu bude zvyšovat místy čerstvý jihovýchodní vítr. Ke konci týdne přibude...

19. ledna 2026  6:51,  aktualizováno  10:47

Putinův ministr nazývá ČR zemí nepřátel, ale jeho rodiče tu v klidu žijí, říká reportér

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jiří Hynek, reportér serveru Odkryto.cz.

Rusko označuje Českou republiku za nepřátelský stát, ale ruské peníze, nemovitosti i rodiny vysoce postavených funkcionářů tu zůstávají. Investigativní reportér Jiří Hynek ze serveru Odkryto.cz v...

19. ledna 2026  10:26

