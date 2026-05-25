Koalice s Klempířem projedná jeho návrh na zrušení poplatků ČT a rozhlasu

Autor:
  6:26
Špičky vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě projednají spolu s ministrem kultury Oto Klempířem, jak se vypořádal s četnými výhradami, jimž čelí jeho návrh zákona o médiích veřejné služby. Koalice plánuje zrušení měsíčních poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu.
Ministr kultury Oto Klempíř a ministr zahraničí Petr Macinka (oba Motoristé) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Návrh zákona neobsahuje informaci, z jaké kapitoly státního rozpočtu má být příspěvek poskytován ani jakým způsobem a kterým orgánem státu bude jeho výše stanovována,“ vytklo Klempířovu návrhu ministerstvo financí.

Vládní koalice chce financování obou veřejnoprávních médií změnit už od začátku příštího roku. Návrh ale musí schválit obě komory Parlamentu a opoziční poslanci chtějí jeho přijetí co nejvíce brzdit, takže termín změny od ledna 2027 není příliš reálný.

Oto, zabal to, představil Minář novou petici. Lidé pak „zabavili“ ministerstvo kultury

Tisíce lidí v neděli opět protestovaly proti návrhu zákona na akci, kterou do centra Prahy svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Předseda spolku Mikuláš Minář představil i novou petiční výzvu „Oto, zabal to“. „Klempíř musí skončit,“ řekl demonstrantům, kteří ze Staroměstského náměstí zamířili ke Strakově akademii.

Česká televize má podle Klempířova návrhu dostat příští rok ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun. Letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle návrhu získat 2,07 miliardy korun, zatímco letos očekává z poplatků příjem 2,48 miliardy.

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média hospodařit s nižší částkou. Česká televize by měla přijít zhruba o miliardu korun a Český rozhlas asi o 400 milionů.

Místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher iDNES.cz řekl, že už má připravený další návrh, který počítá s částečným rušením poplatků, aby od nich byli v první fázi osvobozeni lidé nad 75 let. Do sněmovního systému ho ale zatím nevložil a podrobněji ho chce představit příští týden po jednání koaliční rady, která projedná připomínky ke Klempířovu návrhu.

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.

Majitel Slavie Tykač exkluzivně: o osudu Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Česko čeká horký týden. Padnout může až 32 stupňů, pak dorazí bouřky

Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

V pondělí mohou denní teploty vystoupat až ke 30 °C, týdenní maxima však meteorologové očekávají v úterý, kdy mohou dosáhnout až 32 °C. Ve středu se místy objeví ojedinělé přeháňky, jasná až...

