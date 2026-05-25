Koalice projedná návrh na zrušení poplatků ČT, čeká se další protest před vládou

Josef Kopecký
  6:26aktualizováno  9:23
Špičky vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě projednají spolu s ministrem kultury Oto Klempířem, jak se vypořádal s četnými výhradami, jimž čelí jeho návrh zákona o médiích veřejné služby. Koalice plánuje zrušení měsíčních poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Čeká se další protest před Úřadem vlády v době jejího jednání.
Lidé v Praze v neděli znovu protestují proti zestátnění veřejnoprávních médiích. (24. května 2026) | foto: Petr Heřmánek, iDNES.cz

K protestu před budovou Úřadu vlády vyzval na nedělní demonstraci předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.

Tisíce lidí v neděli protestovaly proti návrhu zákona už v neděli na akci, kterou do centra Prahy svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Minář představil i novou petiční výzvu „Oto, zabal to“. „Klempíř musí skončit,“ řekl demonstrantům, kteří ze Staroměstského náměstí zamířili ke Strakově akademii. V pondělí chce spolek předat petici na Úřadu vlády.

Vládní koalice chce financování obou veřejnoprávních médií změnit už od začátku příštího roku. Návrh ale musí schválit obě komory Parlamentu a opoziční poslanci chtějí jeho přijetí co nejvíce brzdit, takže termín změny od ledna 2027 není příliš reálný.

„Návrh zákona neobsahuje informaci, z jaké kapitoly státního rozpočtu má být příspěvek poskytován ani jakým způsobem a kterým orgánem státu bude jeho výše stanovována,“ vytklo Klempířovu návrhu ministerstvo financí.

Oto, zabal to, představil Minář novou petici. Lidé pak „zabavili“ ministerstvo kultury

Česká televize má podle Klempířova návrhu dostat příští rok ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun. Letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle návrhu získat 2,07 miliardy korun, zatímco letos očekává z poplatků příjem 2,48 miliardy.

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média hospodařit s nižší částkou. Česká televize by měla přijít zhruba o miliardu korun a Český rozhlas asi o 400 milionů.

Místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher iDNES.cz řekl, že už má připravený další návrh, který počítá s částečným rušením poplatků, aby od nich byli v první fázi osvobozeni lidé nad 75 let. Do sněmovního systému ho ale zatím nevložil a podrobněji ho chce představit příští týden po jednání koaliční rady, která projedná připomínky ke Klempířovu návrhu.

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupili 22. dubna do stávkové pohotovosti. Žádají vládu, aby od záměru upustila.

