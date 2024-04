Koalici rozděluji výše daňové slevy na poplatníka i výpověď bez udání důvodu

Zatímco ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka s možností okamžitého vyhazovu ve svém návrhu změny zákoníku práce nepočítá, jeho koaliční partneři z ODS, kteří tuto vytáhli na nedávném volebním kongresu v Ostravě, počítají s tím, že se tuto možnost pokusí prosadit při projednávání zákoníku práce ve Sněmovně.

Nová místopředsedkyně ODS Eva Decroix řekla, že její strana bude usilovat o to, aby se do zákoníku práce dostala možnost okamžité výpovědi bez udání důvodu, například s šestiměsíčním osmiměsíčním odstupným. Podporuje to i TOP 09. Naopak pro lidovce by to byl i důvod z vlády odejít, kdyby to koaliční partneři prosadili i proti jejich názoru.

Menší vládní strany zase trvají na tom, aby pětikoalice dodržela to, co slíbila vláda, ve svém programovém prohlášení, že se bude pravidelně zvyšovat sleva na dani na poplatníka. Letos při podávání daňového přiznání mohl každý odečíst 30 840 korun.

Programové prohlášení vlády obsahuje také tuto větu. „Zavedeme valorizaci slevy na poplatníka.“

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS si to ale státní kasa nemůže dovolit. Kdyby se sleva dani zvýšila o stovku měsíčně, tedy na 32 040 korun za rok, mělo by to dopad na státní rozpočet zhruba 6 miliard korun.

Vydiskutovat si to mohou lídři stran pětikoalice už na odpoledním jednání na Úřady vlády. I když oficiálně na programu daňové věci ani zákoník práce nejsou. Jedním z bodů jednání jsou ale „priority do konce volebního období“.