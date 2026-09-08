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Koalice znovu prosazuje zákon, který usnadní výměnu státních úředníků

Josef Kopecký
Přímý přenos   19:30aktualizováno  19:49
Poslanci znovu schvalují změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků, která umožní jejich snadnější výměnu, i doprovodnou novelu, ve které chtějí ANO, SPD a Motoristé sobě omezit pravomoci prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Koalice chce tuto pravomoc dát ministrovi zahraničí.

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Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě už kvůli snaze prosadit nový zákon o státních zaměstnancích a doprovodnou novelu prosadila noční jednání.

Pokus omezit pravomoci prezidenta může být protiústavní, shoduje se opozice

Opozice jí vyčítá snahu omezit ústavní pravomoci prezidenta prostým zákonem, k jehož schválení má dost hlasů na rozdíl od úprav Ústavy.

„Pokus omezit prezidenta může být protiústavní,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Kdyby na Hradě byl Andrej Babiš a nikoli Petr Pavel, příběh návrhu zákona by byl podle šéfa TOP 09 Havla úplně jiný.

„Je to něco, co je v rozporu s Ústavou a co bychom rádi spolu s opozičními stranami napadli u Ústavního soudu,“ řekl místopředseda STAN Karel Dvořák.

Zákon o státních zaměstnancích odmítli senátoři kvůli obavám z politizace státní správy. Vetovali i doprovodnou novelu, kterou chce koalice sebrat pravomoc hlavě státu.

Chceme to udělat flexibilnější pro zájemce o práci ve státní správě, řekl Okamura

„Chceme, abychom co nejdříve dali prostor i mladým lidem. Lidem, co chtějí pracovat ve státní správě, protože dodnes je odrazovaly ty složité podmínky. Udělat to flexibilnější pro zájemce o práci ve státní správě,“ řekl po pondělním koaličním jednání šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Zákonem o státních zaměstnancích chce koalice nahradit současný služební zákon. Nový zákon má usnadnit výměnu státních úředníků a zaměstnávání přiblížit běžnému pracovnímu poměru.

„Je to návrh škodlivý,“ řekl místopředseda STAN Karel Dvořák. Kritizoval, že všechny pojistky v dosavadním zákonu o státní službě, který Česko přijalo i na základě požadavku Evropské unie, chce koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odstranit.

Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová kritizovala ve Sněmovně, že nový zákon o státních zaměstnancích povede k politizaci státní správy.

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026)
Libor Vondráček (SPD) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026)
Ivan Bartoš (Piráti) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026)
Vendula Svobodová (Piráti) na řádné schůzi Sněmovny. (8. září 2026)
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