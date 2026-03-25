Menší pojišťovny dostanou 7,9 miliard z VZP. Opozici vadí okradení pojištěnců

Josef Kopecký
  13:57
Poslanci schválili návrh ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO, který má pomoci stabilizovat hospodaření menších zdravotních pojišťoven. Počítá s přerozdělením zhruba 7,9 miliardy korun z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šestici menších zdravotních pojišťoven. Hlasovali pro to jen poslanci vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě.

Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního rozpočtu na letošní rok. Na snímku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (11. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Bez takového opatření je ohrožena již v krátkodobém horizontu splatnost poskytnutých hrazených zdravotních služeb vůči poskytovatelům,“ napsal ministr Vojtěch, který změnu ve Sněmovně prosadil formou poslaneckého návrhu.

„Považuji to za okradení pojištěnců VZP,“ řekla před hlasováním poslankyně opoziční ODS Zdeňka Němečková Crkvenjaš.

Podle předsedkyně klubu STAN Michaely Šebelové je Vojtěchův návrh nekoncepční, nesystémový a neřeší problém do budoucna.

„Nebereme peníze VZP, bereme peníze pojištěncům VZP,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek. Každý z pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny přijde podle něj o 1300 až 1400 korun.

Návrh nyní posoudí Senát, kde má převahu opozice, a tak lze čekat, že se ještě do Sněmovny vrátí.

VZP prostředky, které se mají přerozdělit menším pojišťovnám, získala i díky uprchlíkům před válkou z Ukrajiny. Ti totiž čerpají zdravotní péči v menším rozsahu, než kolik do systému zdravotního pojištění odvedou.

Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny za pojištěné ukrajinské uprchlíky byly loni o 5,34 miliardy korun vyšší než náklady, které vynaložila na jejich zdravotní péči.

Za čtyři roky od invaze vojsk ruského diktátora Vladimira Putina na Ukrajinu do konce září loňského roku činily příjmy celého zdravotnického systému za pojištění uprchlíků 26,2 miliardy korun, výdaje 13 miliard korun.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Dožene fotbalová korupční kauza karvinského primátora? Opozice mluví o rezignaci

Primátor Karviné Jan Wolf.

Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se ve středu zabývala rada města. Podle opozice by měl Wolf...

25. března 2026  11:53,  aktualizováno  14:33

Risk přes plnou čáru. Řidič při předjíždění traktoru málem smetl policejní auto

Hazard v zatáčce. Řidič fordu předjížděl přes plnou čáru. Přímo proti policejní...

O obrovském štěstí může mluvit řidič osobního fordu, který se u obce Ořechov na Žďársku pustil do riskantního manévru. V nepřehledné zatáčce začal předjíždět kolonu traktoru a kamionu přes plnou...

25. března 2026  14:33

Scorsese se už neskrývá, Mikkelsen změnil vizáž. V Česku se opět pohybují hvězdy

V Praze je oscarový režisér Martin Scorsese

Další hollywoodská hvězda posílila filmaře, kteří v Česku natáčejí film podle románu What Happens at Night. K Leonardu DiCapriovi a Jennifer Lawrencové se připojila Patricia Clarksonová, kterou si...

25. března 2026  14:26

Požár patrového domu ve Varnsdorfu, hasiči rozebírali střechu. Pomáhali i Němci

Hasiči zasahují u požáru patrového domu ve Varnsdorfu. (25. března 2026)

Desítky hasičů dnes zasahovaly u požáru patrového domu ve Varnsdorfu na Děčínsku v Měšťanské ulici. Pomáhaly také jednotky ze sousedního Německa. Uvnitř domu se nikdo nenacházel, událost se obešla...

25. března 2026  11:35,  aktualizováno  14:19

Elektrokoloběžka srazila čtyřletého chlapce. Je to jako zbraň, zlobí se otec

Čtyřletého chlapce srazila elektrokoloběžka v pardubických Tyršových sadech....

Pardubická policie hledá svědky nehody v Tyršových sadech. Na frekventovaném místě tam minulý týden ve středu chlapec na elektrokoloběžce zranil čtyřleté dítě. To skončilo v nemocnici.

25. března 2026  14:07

Vražda dítěte na pražském sídlišti. Policie zadržela podezřelého muže

Rukavice leží blízko místa na pražském sídlišti, kde bylo zavražděno dítě. (25....

Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Vzhledem k vyšetřování a věku oběti nelze sdělit další...

25. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:05

Prodej drog skončil střelbou. Řidiče prchajícího auta chtěl usmrtit, soudí dealera

Obžalovaný Michal Jindra v jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem. (25....

Ústecký krajský soud projednává případ muže, který podle obžaloby vystřelil na řidiče auta na Děčínsku s cílem ho usmrtit. Na pozadí události je podle závěrů vyšetřování obchod s drogami. Obžalovaný...

25. března 2026  14:02

RECENZE: Kéž by se Nevděčné bytosti po silném začátku obešly bez mobilů

60 % Premium
Snímek z filmu Nevděčné bytosti

Olmo Omerzu netočí všední filmy, což platí i pro pátý celovečerní projekt slovinského absolventa pražské FAMU, novinku kin Nevděčné bytosti. Je originální, náladově podmanivá, má silné téma i...

25. března 2026

Poslanci snížili sociální odvody pro OSVČ. Ke koalici se přidala i ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Poslanecká sněmovna kývla na snížení sociálních odvodů u osob samostatně výdělečně činných, jak se na tom dohodla koalice ANO, SPD a Motoristé sobě. Ke koalici se přidala i opoziční ODS. Vyměřovací...

25. března 2026  5:10,  aktualizováno  13:50

Prezident Ghany kritizuje Trumpa za přístup k černošské historii. Žádá reparace

Prezident Ghany John Dramani Mahama při slavnostním kladení věnců na počest...

Ghanský prezident John Dramani Mahama v úterý během návštěvy Spojených států kritizoval americkou administrativu, která podle něho normalizuje vymazávání černošské historie. Zároveň varoval, že tento...

25. března 2026  13:49

Žena zadržená na Slovensku kvůli útoku v Pardubicích je Američanka

V pardubické průmyslové zóně hoří, jedna ze skladovacích hal je kompletně...

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou, vyplývá ze středečního vyjádření českého policejního prezidia....

25. března 2026  9:55,  aktualizováno  13:44

