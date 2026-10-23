Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Koalice prosadila přednostní jednání o konci poplatků pro ČT i Český rozhlas

Josef Kopecký
Přímý přenos   10:02aktualizováno  10:55
Vládní koalice prosadila. aby Sněmovna v pátek začala přednostně jednat o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Navrhl to šéf poslanců SPD Radim Fiala, stejně jako to, aby mohli poslanci jednat i v noci a také celou sobotu. Šéf poslanců ODS Marek Benda před hlasováním ujistil koalici, že pokud se to skutečně do programu dostane, neprojedná Sněmovna vůbec nic.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Nyní domácnosti platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje i na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.

„Nechceme mluvit do obsahu ani tato média ovládnout, jak se nám nejen opozice stále snaží podsouvat. Cílem je, aby občanům už nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají. Takový systém dával smysl před 35 lety, kdy lidé neměli na výběr,“ řekl dříve premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z čehož 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků. Český rozhlas plánuje příjmy a výdaje přesahující 2,7 miliardy korun, přičemž z poplatků očekává 2,4 miliardy korun.

Lidé nechtějí, aby veřejnoprávní média ovládala vláda, řekl šéf poslanců ODS Kupka

„Lidé nechtějí, aby veřejnoprávní média ovládal stát, ovládala vláda,“ prohlásil předseda opoziční ODS Martin Kupka. Silný vzkaz veřejnost podle něj vyslala tím, že v říjnových senátních volbách nezískaly strany vládní koalice ani jeden mandát.

„To, co vidíme, je postup z orbánovského Maďarska,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib v narážce na bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána.

Změna měla podle vlády původně začít platit od ledna 2027, ale nakonec by by to mělo být později. Návrh musí schválit obě komory parlamentu i prezident Petr Pavel.

Opozice chce ale vládnímu záměru bránit tak dlouho, jak jen to bude možné. Očekávají se tak rozsáhlé obstrukce.

Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda v polovině června. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil tehdy po jednání vlády premiér Andrej Babiš.

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Pro obě veřejnoprávní média by schválení vládního návrhu znamenalo masivní propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa České televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.

Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. ČT by podle Chudárka musela omezit výrobu a propustit odhadem asi 300 až 500 lidí z 2900. Český rozhlas, který zaměstnává přibližně 1350 pracovníků,by podle Zavorala musel propustit 150 až 200 lidí z 1350 zaměstnanců.

Zaměstnanci obou médií vstoupili do stávkové pohotovosti

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Koalice prosadila přednostní jednání o konci poplatků pro ČT i Český rozhlas

Přímý přenos
Zahájení horké fáze kampaně SPD před komunálními a senátními volbami. Na snímku...

Vládní koalice prosadila. aby Sněmovna v pátek začala přednostně jednat o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Navrhl to šéf poslanců SPD Radim Fiala, stejně jako to, aby mohli...

23. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:55

Změna času 2026 se blíží. Kdy skončí letní čas a kdy střídání času jako takové?

Letní čas skončí v neděli 25. října 2026.

Už tento týden v neděli skončí letní čas. Zatímco v březnu jsme posunuli hodiny o 60 minut dopředu, tentokrát dostaneme hodinu spánku k dobru. Změna na přirozený čas, zvaný zimní, přijde letos ještě...

23. října 2026  10:52

Jiří Mádl slaví 40. narozeniny, ze Snowboarďáka se stal oceňovaný režisér

A chválou nešetří ani odborníci. V roce 2024 získal Jiří Mádl třeba České lvy...

Jiří Mádl je jedním z nejúspěšnějších českých filmařů současnosti. V mládí ho proslavily kultovní komedie Snowboarďáci a Rafťáci, také Gympl a Vejška.

23. října 2026  10:50

Studenti vs. Vučić. Srbsko míří k volbám, do ulic vyšly statisíce lidí

Bělehrad zaplavily davy lidí podporující v blížících se předčasných...

Srbsko v neděli v předčasných volbách vybere nový parlament. Rozhodne se v nich o tom, zda se Aleksandaru Vučičovi podaří setrvat u moci i po nedávném odchodu z prezidentské funkce. Hlavním...

23. října 2026  10:50

Ve zbrojovce zabíjel otráveným nápojem. Muž dostal výjimečný trest a detenci

Jiří Kudlička byl za otrávení nápojů ve šternberské zbrojovce, jejímž následkem...

Krajský soud v Olomouci dnes poslal na 24,5 roku do vězení Jiřího Kudličku a nařídil mu také následnou zabezpečovací detenci. Muž podle obžaloby otrávil nápoje ve šternberské zbrojovce. Kvůli tomu...

23. října 2026  4:55,  aktualizováno  10:46

Královna Anna a hra o trůny. Jak před 500 lety Čechy ovládli Habsburkové

Premium
Anna Jagellonská a Ferdinand Habsburský

Je s podivem, že o jejich příběhu ještě nevznikla nějaká velkolepá televizní sága jako třeba o anglických Tudorovcích. Příběh dynastických dohod, smluvených manželství, lásky a války ve fascinující...

23. října 2026  10:45

Odklad už není samozřejmost. Děti s ADHD či autismem se musí na školu připravovat už nyní

Ilustrační snímek

Přísnější pravidla pro odklady školní docházky připravila řadu dětí s autismem či ADHD o možnost nastoupit do školy o rok později. Pro ty, které příští rok v září zamíří do první třídy, je proto...

23. října 2026  10:31

Na staveništi v Kunraticích našli mrtvolu muže, policie nevyloučila vraždu

Na staveništi v pražských Kunraticích našli muže bez známek života. (23. října...

Na staveništi v pražských Kunraticích v pátek ráno našli muže bez známek života. Po prvotním ohledání nebylo možné vyloučit cizí zavinění, uvedla policie. Na místě jsou detektivové z prvního...

23. října 2026  10:24

Ukrajina a Rusko jsou jeden národ, není to jejich území, ale naše, perlil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin na jednání s americkým vyslancem Stevem...

Ruský vůdce Vladimir Putin se v rozhovoru pro svého dvorního reportéra Pavla Zarubina rozpovídal o své „speciální vojenské operaci“. Prohlásil, že s Ukrajinou nechce válčit. Rusové a Ukrajinci jsou...

23. října 2026  10:16

Kopáče vltavínů pokuta neodradila. Později ho v jámě zavalila tuna jílu

ilustrační snímek

Hned dvakrát se policisté ve čtvrtek setkali s mladým kopáčem vltavínů. Poprvé dostal za nelegální činnost pokutu. To ho neodradilo a v podvečer se na místo vydal znovu. V jámě ho ale zavalila...

23. října 2026  10:10

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Macinka přijme slovenského ministra zahraničí. Chtějí rozvíjet vztahy

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v Černínském paláci dnes přijme svého slovenského protějška Juraje Blanára. Budou připravovat společné zasedání obou vlád, které má přispět k...

23. října 2026  10:08

Zemřel herec Tom Skerritt. Proslavil se ve snímcích M*A*S*H, Vetřelec či Top Gun

Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, který se proslavil ve...

Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, známý z filmů Vetřelec, Top Gun či M*A*S*H. Podle rodiny zemřel ve středu přirozenou smrtí. Rodák z Detroitu se během více než šesti desetiletí před...

23. října 2026  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×