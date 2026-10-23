Koalice prosadila přednostní jednání o konci poplatků pro ČT i Český rozhlas

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Nyní domácnosti platí České televizi 150 korun měsíčně a Českému rozhlasu 55 korun. Od loňského května se povinnost vztahuje i na domácnosti, které nevlastní televizor ani rádio, ale mají chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující sledování či poslech vysílání.
„Nechceme mluvit do obsahu ani tato média ovládnout, jak se nám nejen opozice stále snaží podsouvat. Cílem je, aby občanům už nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají. Takový systém dával smysl před 35 lety, kdy lidé neměli na výběr,“ řekl dříve premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z čehož 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků. Český rozhlas plánuje příjmy a výdaje přesahující 2,7 miliardy korun, přičemž z poplatků očekává 2,4 miliardy korun.
Lidé nechtějí, aby veřejnoprávní média ovládala vláda, řekl šéf poslanců ODS Kupka
„Lidé nechtějí, aby veřejnoprávní média ovládal stát, ovládala vláda,“ prohlásil předseda opoziční ODS Martin Kupka. Silný vzkaz veřejnost podle něj vyslala tím, že v říjnových senátních volbách nezískaly strany vládní koalice ani jeden mandát.
„To, co vidíme, je postup z orbánovského Maďarska,“ řekl šéf Pirátů Zdeněk Hřib v narážce na bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána.
Změna měla podle vlády původně začít platit od ledna 2027, ale nakonec by by to mělo být později. Návrh musí schválit obě komory parlamentu i prezident Petr Pavel.
Opozice chce ale vládnímu záměru bránit tak dlouho, jak jen to bude možné. Očekávají se tak rozsáhlé obstrukce.
Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda v polovině června. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ prohlásil tehdy po jednání vlády premiér Andrej Babiš.
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Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz
Pro obě veřejnoprávní média by schválení vládního návrhu znamenalo masivní propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa České televize Hynka Chudárka a generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala.
Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. ČT by podle Chudárka musela omezit výrobu a propustit odhadem asi 300 až 500 lidí z 2900. Český rozhlas, který zaměstnává přibližně 1350 pracovníků,by podle Zavorala musel propustit 150 až 200 lidí z 1350 zaměstnanců.
Zaměstnanci obou médií vstoupili do stávkové pohotovosti