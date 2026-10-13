„Tady jsme byli svědky toho, že prezident republiky si odcestoval soukromým proudovým letadlem na dovolenou v Maroku, následně přicestoval jiným soukromým letadlem zpátky na volby, odcestoval znovu letadlem na pokračování své dovolené a zřejmě přicestuje dalším soukromým letadlem zpátky,“ zdůvodnil Rajchl návrh, aby Sněmovna zařadila do programu výzvu Poslanecké sněmovny prezidentovi Petrovi Pavlovi ke zveřejnění nákladů na jeho soukromou dovolenou v Maroku.
„Ponechávám stranou, že kolegové ze Zelených by měli protestovat jako první, protože tím vyprodukoval asi 25 až 30 tun emisí CO2, to je jedna věc. Ale především by nás mělo zajímat, kdo to platil. Ano, víme, že to letadlo patřilo společnosti Creditas, nicméně někdo je objednával a to už nevíme kdo. A ani nevíme, jakým způsobem tedy hradil tu svoji údajnou část prezident republiky, a samozřejmě nevíme, jak a jakým způsobem bylo hrazeno to letadlo, se kterým přiletěl na odvolení do Černoučku a zpět,“ řekl ve Sněmovně Rajchl.
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Blesková volební otočka. Prezident Pavel odletěl tryskáčem do Casablanky
Pro jeho návrh hlasovalo 92 ze 174 přítomných poslanců. Poslankyně SPD Lucie Šafránková, která podle statistiky hlasování nepodpořila Rajchlův návh řekla, že hlasovala pro. Pět poslanců ANO se zdrželo hlasování.
Prezident odcestoval do zahraničí 2. října. Podle informací Hradu se má k pracovnímu programu vrátit v pondělí 19. října.
Do Maroka letěl prezident v tryskáči miliardáře a zakladatele skupiny Creditas
Do Maroka odletěl Pavel v soukromém tryskáči, který patří miliardáři a zakladateli skupiny Creditas Pavlu Hubáčkovi. Náklady si podle Hradu rozdělili mezi sebe s ostatními účastníky expedice.
Po kritice, že dal přednost soukromé dovolenépřed tím, aby šel volit, minulý týden v pátek krátce vrátil do Česka.
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Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka
Odvolil v obci Černouček na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště, a hned se vrátil na pražské letiště Václava Havla a odletěl zpět do Casablanky soukromým letadlem Hawker 900XP marockých aerolinek Sarah Airways. Náklady na cestu si Pavel podle Hradu platí ze svého.
„Já bych jenom chtěl připomenout, že pokud se tady bavíme neustále o tom, že chceme patřit na Západ, tak v roce 2012 ve Spolkové republice Německo rezignoval tehdejší prezident Christian Wulff proto, že v době, kdy působil jako premiér Dolního Saska, tak za prvé přijal zvýhodněnou půjčku a za druhé to, co mu definitivně zlomilo vaz, byla skutečnost, že mu bylo prokázáno, že mu dovolené platily soukromé subjekty. To znamená, že od spřízněných subjektů měl hrazenou svoji soukromou dovolenou. Christian Wulff, německý prezident, v roce 2012 na základě této skutečnosti rezignoval,“ řekl ve Sněmovně Rajchl.
„Tak jestli chceme patřit na Západ, tak ať nám pan prezident vysvětlí, z čeho tedy tu dovolenou platil, kdo mu ji platil, jestli ji platil sám, ať nám prokáže tedy, že to skutečně uhradil ze svého účtu a ať nám sdělí, kdo to letadlo objednával, jestli tady není náhodou podezření na quid pro quo, že za to tedy také něco chtěl,“ prohlásil poslanec a navrhl, aby bod poslanci projednali jako poslední bod jednání.
Koalice hned po začátku schůze prosadila, že v úterý mohou poslanci v úterý jednat i hlasovat i po 21:00, až do noci.