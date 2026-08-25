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Hřib ve Sněmovně vytáhl Babišovu obří kreditku. Hypotéky zdraží, varoval

Josef Kopecký
Přímý přenos   5:53aktualizováno  11:05
Před velkým zadlužováním České republiky, občanů a jejich dětí a vnoučat současnou vládou ANO, SPD a Motoristů sobě varuje ve Sněmovně předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Přinesl si k řečnickému pultíku i obří kreditku premiéra Andreje Babiše na účet občanů a varoval, že lidem zdraží vládní zadlužování hypotéky.

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„Vláda si chce na sílu prosadit právo zadlužovat naši zemi bez omezení. Andrej Babiš si chce nechat vystavit obří kreditku na účet České republiky a nás všech. Kreditku, kterou může kdykoli přečerpat, která je bez limitů, bez kontroly a bez omezení,“ řekl Hřib.

„Každý ekonom vám řekne, že v momentě, kdy zvýšíte zadlužení státu, dojde k tomu, že se zvýší i úroky u hypoték. To znamená, že tohle zaplatí naši lidi dvakrát. Jednak pomocí daní a zadruhé ze své kapsy budou platit hypotéky. Protože 0,5 procenta, o které hypotéky porostou kvůli tomuhle, to může znamenat klidně třeba tisícovku měsíčně pro běžnou rodinu,“ prohlásil Hřib.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib ve Sněmovně s obří kreditkou premiéra Andreje Babiše na účet České republiky a jejích občanů (25. srpna 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů. U mikrofonu Zdeněk Hřib. (25. srpna 2026)
Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů. U mikrofonu Zdeněk Hřib. (25. srpna 2026)
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel (uprostřed), předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob (vlevo) a europoslanec Luděk Niedermayer na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
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Ministryně financí Alena Schillerová jeho slova pro iDNES.cz odmítla jako strašení ze strany opozice.

Prezident chce vyšší výdaje na obranu a současně nižší schodek, kritizovala Schillerová

Podzimní parlamentní sezona tak začíná zostra. Vláda musí po vetu prezidenta Petra Pavla znovu prosazovat návrh, jehož podstatou je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Když projde, usnadní zadlužování. Vládě Andreje Babiše změna pravidel umožní předložit návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem vyšším, než je letošních 310 miliard korun.

Pro koalici ANO, SPD a Motoristů sobě je to klíčové, protože premiér Andrej Babiš i ministryně financí Alena Schillerová argumentují, že je nemožné sestavit a předložit návrh rozpočtu na příští rok se schodkem do 150 miliard korun, což umožňují nyní platná rozpočtová pravidla.

Vládní koalice prosadila noční jednání

O přehlasování Pavlova veta může Sněmovna jednat i v noci. Navrhla a prosadila to předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá. Pro její návrh hlasovalo 90 ze 137 přítomných poslanců. Pro nebyl nikdo z opozice.

Schillerová před schůzí Sněmovny na tiskové konferenci ANO upozornila, že prezident zároveň tlačí vládu ke snížení schodku rozpočtu a zároveň k výraznému zvýšení výdajů na obranu.

„Nebyli bychom schopni dát z roku na rok 150 miliard korun schodku, to prostě nejde. My bychom tu ekonomiku úplně položili, to prostě nechceme v žádném případě,“ popsala iDNES.cz Schillerová, co by se podle ní stalo, kdyby uspělo prezidentovo veto.

„Mrzí mě, že nás pan prezident do této situace dostal, když byl schopen podepsat v roce 2025 rozpočet Fialovy vlády, který byl naprosto vylhaný,“ řekla Schillerová.

Důvodem, proč prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů, je podle něj dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila Babišova vláda přes veto Senátu, umožňuje zvyšovat zadlužení České republiky.

Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš

„Na první pohled jde o technický zákon plný odborných pojmů a rozpočtových pravidel. Chápu, že může působit nezajímavě. Ve skutečnosti ale podstatně mění způsob, jakým stát, tedy tato i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi. Proto považuji za důležité co nejsrozumitelněji vysvětlit dva hlavní důvody, proč jsem se rozhodl tento zákon vetovat. Prvním důvodem je ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu,“ uvedl Pavel.

„Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta, je velice nezodpovědné, nezodpovědné vůči občanům,“ reagoval Babiš. Prezident podle Babiše jen potvrdil, že je lídrem opozice, Pavlův krok označil za aktivistické veto.

Návrh má umožnit vládě zvyšovat výdaje na obranu nad Sněmovnou schválený rámec až do roku 2036, o tři roky déle než nyní. Výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu by se přitom nezapočítávaly do schválených výdajových rozpočtových rámců. Obdobně bude moci vláda navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní stavby.

Kabinet by navíc mohl za zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o deset procent, což letos představuje 240 miliard korun. V některých případech bude moci vláda zasahovat do rozpočtů vybraných kapitol bez souhlasu sněmovního rozpočtového výboru.

Koalice má sílu prezidentovo veto přehlasovat

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě může prezidentovo veto přehlasovat nejméně 101 hlasy poslanců.

„Tohle vám ani vaši voliči nebudou žrát,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka bezprostředně po hlasování v červenci, když vládní většina přehlasovala veto Senátu. Konečné slovo podle něj poví Ústavní soud.

Koalice prosadila zákon, který jí usnadní zadlužování. Posoudí ho Ústavní soud

„Nechceme dopustit, aby Česká republika v režii Aleny Schillerové a Andreje Babiše dramaticky zvyšovala své zadlužení,“ řekl Kupka. Varoval před rozpočtovým Armagedonem. Upozornil, že na konci volebního období může Česko platit jen na úrocích i 200 miliard korun ročně.

I tak je prakticky jisté, že koalice prosadí svou a také veto hlavy státu přehlasuje. Jen není jisté, kdy přesně to bude. Ještě totiž nezačala platit změna jednacího řádu Sněmovny a opozice tak může natahovat nejen rozpravu před hlasováním o zákonu, ale i ještě před schválením programu schůze Sněmovny. Stejně jako si v minulém volebním období počínala tehdejší opozice, která je nyní u vlády.

Je tak možné, či spíše pravděpodobné, že k samotnému hlasování o novele k veřejným rozpočtům se dolní komora parlamentu dostane až ve středu.

Opozice protestuje proti změně rozpočtových pravidel

„Je to jedna z největších lumpáren této vlády,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel o rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. „Chce rozvolnit zákon, jen proto, že neumí hospodařit,“ pustil se do vlády Andreje Babiše kvůli tomu, že chce přenášet dluhy na děti a vnoučata.

Mejdan, který zaplatí naše děti. Havel varuje před rozpočtovým rozvolněním

Vyčetl vládě, že rezignovala na důchodovou i na daňovou reformu. „Prezident velmi správně poukázal na riziko toho návrhu,“ řekl k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti a řekl, že jde o nejnebezpečnější návrh tohoto volebního období, i když jeho dopady neuvidíme hned.

„Je to podvod na voliče, ani voliči ANO si nepřáli, aby vláda zadlužovala děti a vnoučata,“ prohlásil místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.

„Zájem téhle vlády je tuto zemi zadlužit,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan. Pořád podle něj platí,, že by se tímto zákonem měl zabývat Ústavní soud, pokud ho vláda ve Sněmovně prosadí.

„Je to zkrátka a dobře projídání budoucnosti,“ řekla poslankyně STAN Věra Kovářová.

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