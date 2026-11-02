Koalice v Praze: Jedná se již čtvrtý týden, STAN a SPOLU stále hledají partnera

Na spolupráci se zástupci Starostů a SPOLU pro Prahu dohodli již před dvěma týdny, stále však není jasné, kdo bude třetím partnerem pro složení Rady. Již ve čtvrtek má přitom proběhnout ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva.
Lídr SPOLU Tomáš Portlík před pondělním jednáním řekl, že by rád měl dohodu před první schůzí, případně je také možné, že nejdříve vstoupí do koalice pouze se Starosty a dalšího partnera přiberou až později, během prosince.
|
Starostové a SPOLU možná nechají partnerovi volná místa. Jako u vánoční večeře, říká politolog
Praze sobě nabídl STAN dvě místa v radě, šlo by o dopravu a jednu další oblast, pravděpodobně majetek. Pirátům kvůli horšímu výsledku ve volbách nabídl pouze jednu pozici, nejspíše by šlo o bydlení. První nabídku tak odmítli, lídr STAN Petr Hlaváček jim tak slíbil představit aktualizovanou nabídku, o které budou obě strany jednat v úterý.
Rozhodnutí o koalici by tak mohlo padnout během úterý či středy.
Lídři STAN a SPOLU jsou předběžně dohodnutí na tom, že STAN bude mít gesci školství, IT a bezpečnosti, SPOLU zase finance či sociální věci. Nejisté jsou právě gesce bydlení, dopravy a například kultury, o kterých se rozhodne definitivně až po dohodě o koalici.
|
V Praze povládnou STAN a SPOLU, další partnery hledají. Piráti nabídku odmítli
V Praze bylo v úvaze také složení koalice mezi STAN, Prahou sobě a Piráty. Zastupitelský klub Starostů tuto variantu odmítl, podle Hlaváčka do rozhodnutí vstoupili i předchozí zkušenosti s oběma stranami z dob, kdy s nimi již vládli. Lídři obou stran Adam Scheinherr (Praha sobě) a Tereza měli tuto koalici bez SPOLU jako prioritu.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.