KOMENTÁŘ: Všichni proti Babišovi. Ani spojení čtyř stran nemusí stačit

V neděli jsme se v redakci bavili vymýšlením názvu pro novou, vznikající koalici. Pánové by si klidně mohli ponechat název Demokratický blok, což by ovšem bylo mírně nekorektní, protože v něm jsou dnes i Piráti, kteří do koalice nechtějí.

Napadala nás i jména jako „Čtyřlístek“ nebo „Čtyři mušketýři opozice“, nebo by bylo trefné i označení „Všichni proti Babišovi“.

Dost legrace, mnohem podstatnější je, jestli nová koalice bude životaschopná, to znamená, jestli má vůbec šanci dát se do kupy a porazit ANO, které má podle úterního průzkumu Medianu 28 procent, i když jim procenta hodně skáčou. Zatímco kolegové jsou spíš skeptikové, já věřím, že by to Petr Fiala a spol. mohli dotáhnout do stadia, kdy sestaví společné kandidátky.

Jednak odhodlání je opravdu velké, to z nich cítím, jednak je to jediný způsob, jak Babiše porazit, což potvrdil v pondělní MF DNES i sociolog Jan Herzman.

Pak je tu ještě jedna věc, pokud propadne hodně hlasů (za strany, které se nedostanou do Sněmovny), tak dostanou větší subjekty větší bonus a budou mít o to víc poslanců. I proto se hodí být velký a mít přes 25 procent než 5 + 5 + 5 + 10.

Miloš Zeman pověří sestavením vlády jen toho, kdo bude mít víc procent než ANO, a to ještě kdoví jestli...

Koalice krve, potu a slz

Obávám se, že kámen úrazu bude spíš v programu, hlavně v tom, jestli jím vznikající středopravý subjekt dokáže zaujmout voliče a porazit „sysle a motýle“ (jak by asi řekl kolega Petr Kolář), kteří mají v programu úplně všechno.

Vidět je to už teď. Strana TOP 09 přemýšlí, že by lidem slíbila „krev, pot a slzy“ – tedy věci, proti kterým lid demonstroval na ulici v éře Petra Nečase. To máte snížení státního dluhu a byrokracie (rozumějte, šetření na úřednictvu, možná jeho propouštění), zdravotnické nadstandardy a penzijní reformu, kterou bude levice torpédovat obviněním, že obojí je jen pro bohaté.

K tomu si přičtěte, že tahle koalice by nejspíš zrušila i slevy na jízdném pro důchodce a studenty, díky kterým padají u pokladny ČD na nádraží při placení neuvěřitelné dialogy jako:

„Prosím jízdenku do Kolína.“

„Ano, prosím dvanáct korun.“

Pochybuji, že se zrovna po tomhle lidem bude chtít utahovat si opasky.

Asi jediná šance je nabídnout (a prodat) voličům nějaké úlevy v oblasti daní, které budou dostatečně lákavé. ODS tvrdí, že po její daňové reformě si každý zaměstnanec polepší o sedm procent. Tak uvidíme.

Koaliční potenciál koalice

Největší šance být superlídrem slepence má Petr Fiala, protože ODS má největší preference ze všech čtyř, jenže Fiala není právě charizmatik. Šampionem průzkumů popularity politiků je jen Jiří Pospíšil z TOP 09, kterého možná nahradí Tomáš Czernin.

Pak je tu ještě jeden problém. Asi nikdo nepředpokládá, že „čtyřlístek“ získá víc než 50 procent, takže je jasné, že bude muset hledat po volbách ještě nějakého dalšího „externího“ koaličního partnera, pokud bude chtít vládnout.

Pokud nedojde k nějakému politickému zemětřesení, tak Fialovi a spol. budou zbývat akorát protestní Piráti, kteří mají ke všem nějaké výhrady a rozhoduje se u nich referendy, a pak sociální demokracie.

Inu bude to cesta nelehká, plná odříkání a kompromisů.