„Neoprávněně dojí stát. Sosá peníze nás všech, které chybí na podporu bydlení, na rozvoj venkovu a na boj proti suchu,“ prohlásil šéf Pirátů Zdeněk Hřib v reakci na rozhodnutí Evropské komise.
Babiš podle Hřiba lhal prezidentovi i Evropské komisi
Babiš podle Hřiba lhal prezidentovi Petru Pavlovi před jmenováním předsedou vlády i Evropské komisi, když sliboval, že zabrání svému střetu zájmů a vyřeší tento problém.
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Hřib neprosadil jednání o bodu nazvaném – Zastavte tunelování České republiky Andrejem Babišem přes neoprávněné dotace a nezákonné zakázky přes jeho holding Agrofert na úkor našich dětí.
„Pojďme zrušit podporu agromamutů,“ řekl ve Sněmovně šéf Pirátů.
Rakušan a Kupka neprosadili jednání o střetu zájmů Babiše
Lídr STAN Vít Rakušan ani předseda ODS Martin Kupka neprosadili jednání o střetu zájmů Andreje Babiše. Vládní koalice to také neumožnila.
„Evidentně vidíme i podle názoru Evropské komise, že Andrej Babiš nekašle na sebe, protože ten střet zájmů, potenciální střet zájmů tady je a ten svěřenský fond situaci dostatečně neřeší. No, tak Andrej Babiš nám tvrdil, že to vyřešil dalece nad pravidla evropská, národní. Evidentně ne. No, tak nám asi dluží odpovědi na naše otázky, které tady klademe dlouhodobě,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan.
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Jeho kolegyně, šéfka poslanců STAN a místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová uvedla, že Starostové a nezávislí vyzvali ministry, aby pozastavili vyplácení dotací pro Agrofert, dokud se situace nevyjasní. „Riziko, že na potenciální střet zájmů Andreje Babiše doplatí čeští občané, tady je,“ řekla Šebelová.
„Dnes zveřejnila Evropská komise zprávu o tom, že potenciální střet zájmů Andreji Babišovi pořád hrozí, a že proto zastavuje některé dotace pro společnosti Agrofertu. Upozorňujeme na to od první chvíle, akorát poslanci hnutí ANO a také koaliční partneři se rozhodli, že to takhle chtějí,“ kritizoval ve Sněmovně šéf ODS Martin Kupka.
„My máme zájem, aby tady platily podmínky stejné pro všechny. A tohle fakt není osobní spor. Tady jde o to, aby peníze státu a peníze Evropské unie byly rozdělované férově a aby ti, kteří vládnou, nemohli ovlivňovat, jakým způsobem se ty prostředky budou rozdělovat,“ řekl Kupka.
Kritizoval také, že Babišova vláda podle něj navrženým deficitem rozpočtu porušuje programové prohlášení udržovat schodek veřejných financí pod třemi procenty hrubého domácího produktu. Snahy SPD a Motoristů vyjednat nižší deficit označil za koaliční divadlo.