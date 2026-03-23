Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Josef Kopecký
  11:02
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a pro Český rozhlas. Zrušeny budou podle Okamury například pro seniory nad 75 let. „Vrátíme se do roku 2024, před tím, než poplatky zvýšila bývalá Fialova vláda,“ řekl Okamura po koaličním jednání.

„To byl podraz pro občany i pro firmy,“ prohlásil předseda Sněmovny. Poplatky podle dohody vládní koalice mají být zrušeny i pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy.

Zrušena bude i ta část zákona, podle níž se poplatky mají automaticky zvyšovat v závislosti na míře inflace.

„Budou pod tím podepsáni poslanci vládní koalice, včetně mě,“ řekl Okamura. Jde podle něj zatím o první krok při rušení měsíčních poplatků pro Českou televizi a pro Českou televizi.

Poplatek ČT se zvýšil loni od května ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. Musí platit i ty domácnosti, které nemají televizi, ale chytrý telefon, počítač či tablet.

Prosadila to bývalá vládní koalice v čele s premiérem Petrem Fialou s tím, že změny měly přispět podle bývalé vlády ke stabilizaci veřejnoprávní televize a rozhlasu.

