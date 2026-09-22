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Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Podpisy pro schůzi opozice má
Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí
Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...
Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády
Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...
Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii
Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.
Poslanci mají jednat o trestech za neplacení výživného i za týrání zvířat
Poslanci by měli v úterý projednávat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného, na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti i o zvýšení plateb státu zdravotním...
Hlasování o nedůvěře vládě bude do voleb. Podpisy pro schůzi opozice má
Podpisy pro žádost o mimořádnou schůzi a vyvolání hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše již podle šéfa ODS Martina Kupky opozice má. „Ještě se poradíme, kdy ho přesně vyvoláme,“ řekl iDNES.cz...
Dvě nehody na Frýdecko-Místecku. Tahač s uhlím sjel ze silnice, hrozil únik plynu
Pondělní odpoledne na Frýdecko-Místecku poznamenaly dvě vážné dopravní nehody. U Oldřichovic narazil řidič osobního auta do stromu a s těžkými zraněními skončil v umělém spánku. V Dolní Suché...
Tajfun Dujuan zasáhl Japonsko, vodní smršť si vyžádala čtyři mrtvé
Nejméně čtyři oběti si vyžádal tajfun Dujuan, který v pondělí zasáhl oblast kolem japonského hlavního města Tokia. Pohřešováno je dalších šest osob a bez elektřiny i dnes zůstává více než 45 000...
Ruské údery na Dněpropetrovskou oblast mají tři oběti. Ukrajina cílila na rafinérii
Rusko v noci na úterý zaútočilo na průmyslové podniky v Dněpropetrovské oblasti. Zasáhlo Kryvyj Rih, Pavlohrad a Dnipro, ohlásil na telegramu šéf oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Zahynuli...
Bohušův parťák slaví 80. Jsem dětinský, proto píšu i pro nejmenší, hlásí Goldflam
Dramatik, režisér, herec a spisovatel Arnošt Goldflam patří mezi nezaměnitelné postavy českého uměleckého prostředí. Režíruje v divadlech, vystupuje v Manéži Bolka Polívky, řada diváků jej dobře zná...
Naftali Bennett
Pravicový a nacionalistický Naftali Bennett je veteránem izraelské politiky. Zprvu podnikatel a později milionář se během posledních dvaceti let na politické scéně propracoval řadou ministerských...
Němec si z Česka vezl prostitutku bez dokladů. Na hranici je oba čekal malér
Policie v Bavorsku zastavila Němce, který si k sobě domů vezl z českého nevěstince prostitutku. Protože žena původem z Nigérie neměla žádné platné cestovní doklady, bude se nyní muž zodpovídat z...
ČNB vydala výroční pětitisícovku. Ve frontě čekají stovky lidí, někteří tu nocovali
Speciální pětitisícová bankovka se speciálním holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
Nová lanovka na Petřín poprvé svezla cestující, lidé stáli ve frontě dlouho před otevřením
Nová lanovka z Újezda na Petřín svezla první cestující. Někteří stáli frontu na premiérovou jízdu už půl hodiny před otevřením. Dva nové vozy se na zrekonstruovanou trať vrátily po dvou letech.
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ANO by volilo 34 procent. SPD předstihla Piráty, Motoristé by neprošli do Sněmovny
Sněmovní volby by v srpnu přesvědčivě ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. Druzí Starostové i přes meziměsíční oslabení uhájili pozici před ODS, zatímco SPD posiluje. Naopak Motoristé by...
Policisté pátrají po seniorovi z Kolína. Zanechal dopis, vůz stál u obchodu
Středočeští policisté pátrají po třiasedmdesátiletém muži z Kolína. Rodina ho viděla naposledy v pondělí ráno, na policii se obrátila ten den večer.