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Koalice kvůli přehlasování Pavlova veta svolá v srpnu poslance, uvedla Schillerová

Josef Kopecký
  5:27

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Prezident Petr Pavel jmenuje novou vládu. Na snímku Alena Schillerová (ANO), která byla jmenována ministryní financí. (15. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě svolá mimořádnou schůzi Sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k návrhu, který je pro vládu klíčový pro sestavování rozpočtu na příští rok. „Ano, budeme ji dle předběžné domluvy svolávat na poslední týden v srpnu,“ sdělila iDNES.cz ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Premiér Andrej Babiš již ve středu řekl, že udělá vše pro to, aby koalice Pavla přehlasovala. Sněmovna přehlasuje veto i podle Schillerové.

V opačném případě by deficit státního rozpočtu příští rok nesměl překročit 150 miliard korun, což by podle ministryně financí vedlo k devastaci ekonomiky i obranyschopnosti. Letos je plánovaný schodek rozpočtu 310 miliard korun.

Pro přehlasování Pavla má koalice dost hlasů – 108, potřebuje jich nejméně 101, takž má ještě rezervu, kdyby někdo onemocněl nebo koalici chyběl z jiných důvodů. Ani, když Pavla přehlasuje, nemá ale Babišova vláda ještě vyhráno. Spor zřejmě skončí až u Ústavního soudu, jak už avizovala opozice.

Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš

Prezident Petr Pavel ve středu vetoval novelu rozpočtových zákonů. Důvodem je podle prezidenta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila vláda Andreje Babiše přes veto Senátu, umožňuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky.

„Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů, a samozřejmě ohrožuje i výstavbu energetických zdrojů,“ tvrdí Babiš.

„V minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém,“ vyčetl Pavlovi předseda vlády a hnutí ANO.

Změna rozpočtových pravidel, o kterou jde, vládě umožní utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036.

„Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu,“ uvedl prezident Pavel.

Nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejméně, varuje Pavel

Pavlovi vadí, že stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoli finančního limitu po dobu 10 let, od roku 2026 do roku 2036.

„Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit, ať už škrty ve výdajích, nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejméně,“ zdůraznila hlava státu.

„Co to znamená pro občany? Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace,“ dal prezident najevo, jak mu vadí rozvolnění rozpočtových pravidel, k němuž přistoupila koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.

„Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany Poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. O veřejných penězích má rozhodovat parlament. Tento zákon ale rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas Poslanecké sněmovny. V některých případech smí vláda překročit vlastní schválený rozpočet až o 10 procent na základě rozhodnutí jen svého vlastního poradního bezpečnostního orgánu,“ uvedl prezident.

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