Koalice chce prosadit usnesení k jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Josef Kopecký
Přímý přenos   11:33aktualizováno  12:00
Koalice chce jako první bod jednání dolní komory parlamentu projednat usnesení k chystanému jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu, které se má uskutečnit v Brně, řekl po jednání grémia Poslanecké sněmovny šéf poslaneckého klubu opoziční TOP 09 Jan Jakob.

„Byli jsme překvapeni, když nám zástupci koalice sdělili, že chtějí projednat tento bod,“ řekl Jakob.

„Lidé jako Jindřich Reichl nebo celá SPD mluví o národních zájmech a o vlastenectví. Ale ve skutečnosti jen šíří nenávist ve společnosti a odvádějí pozornost od reálných problémů. Přitom Bernd Posselt udělal pro česko-německé vztahy víc než kdejaký samozvaný vlastenec od Tomia Okamury, přes Filipa Turka, až po Jindřicha Reichla,“ řekl šéf poslaneckého klubu TOP 09, když zmínil předsedu a mluvčího Sudetoněmeckého landsmanšaftu Posselta.

Je absurdní, když nás o vlastenectví poučují lidé, kteří relativizují ruskou agresi, řekl Jakob

„Je absurdní, když nás o vlastenectví poučují lidé, kteří relativizují ruskou agresi a sympatizují se stranami jako je AfD, která zpochybňuje i Benešovy dekrety. Navíc je tohle celé jen mlha, která má zakrýt skutečné problémy, jež občany trápí a které tato vláda neřeší,“ řekl Jakob.

„Když bude tento bod otevřen, tak nelze ten návrh obejít bez patřičné diskuse. Otevírat věci, které můžou způsobovat nenávist mezi mezi lidmi, je krajně nebezpečné,“ dodal šéf poslanců TOP 09.

„Výzva, aby se ten sněm nekonal na území České republiky, tak tam byla, ale prosím, neberte mě teď za slovo, protože to opravdu nemám černé na bílém. Tak jak jsem viděl to jednání na grémiu, tak se nedomnívám, že by koalice na tom nebyla dohodnuta, takže předpokládám, že pro to usnesení budou hlasovat jako jeden jeden muž,“ uvedl Jakob.

Sjezd landsmanšaftu má být letos v Brně

Sjezd sudetských Němců se má konat od 22. do 25. května 2026 v Brně.

Do města je pozvali loni zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti, který pořádá mimo jiné Pochod smíření.

Sudetoněmecké krajanské sdružení zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční už 76. ročník sjezdu. Jeho heslem bude dvojjazyčné „Alles Leben ist Begegnung - Život je setkávání“.

Koalice chce prosadit usnesení k jednání Sudetoněmeckého landsmanšaftu

