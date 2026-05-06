Koalice chce na mimořádné schůzi Sněmovny rozvolnit rozpočtová pravidla

Josef Kopecký
  5:35
Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě se na mimořádné schůzi Sněmovny pokusí prosadit novelu zákona upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opozice varuje před rozvolňováním pravidel rozpočtové odpovědnosti vládou výrazným růstem zadlužování České republiky.

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně. Opatření začne platit 8. dubna. Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla po mimořádném jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová. (2. dubna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„To, jakým způsobem vláda chce rozvolnit rozpočtová pravidla, je pro nás naprosto nepřijatelné. Zejména proto, že tím říká, že Česká republika pod vládou Andreje Babiše nebude šetřit,“ uvedl šéf občanských demokratů Martin Kupka.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036.

Navrhuje také, aby pro roky 2026 až 2036 bylo možné navýšit výdajové rámce o částku na financování dopravní infrastruktury nebo staveb pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Týkalo by se to i úhrad v rámci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Projednávaný návrh umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace.

Je možné, že Sněmovna neprojedná nic

Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu, dá se očekávat ještě před hlasováním o programu mimořádné schůze. Je tak možné, že Sněmovna neprojedná ve středu vůbec nic.

V návrhu programu mimořádné schůze je i novela zákona o podpoře bydlení. Část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se má přesunout z obcí na úřady práce. Počet poradenských kontaktních míst se má rozšířit na všech 205 obcí s rozšířenou působností.

Na programu mimořádné schůze je také druhé čtení novely Ústavy rozšiřující pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, aby mohl dohlížet na hospodaření České televize a Českého rozhlasu, a druhé čtení novely jednacího řádu Sněmovny, která má omezit možnosti obstrukcí.

