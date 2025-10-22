ANO, SPD a Motoristé budou jednat, jak přidají učitelům, i o migračním paktu

O programu vznikající vlády Andreje Babiše v oblasti školství, dopravy a vnitra budou ve středu jednat zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě. Jednání o celém programu chtějí dokončit do konce týdne, včetně víkendu. Výsledky má v pondělí Babiš představit prezidentovi Petru Pavlovi.

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali kapitolami hospodářství, financí a obrany. (20. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Učitelům ANO slibuje průměrný plat 75 tisíc korun měsíčně na konci volebního období. Exministr školství Robert Plaga při představení volebního programu hnutí, které jasně vyhrálo volby do Sněmovny, řekl, že plat nastupujícího, vysokoškolsky vzdělaného učitele začne na částce 50 tisíc korun měsíčně.

Na potřebě zlepšit platové podmínky učitelů se shodují všechna tři uskupení sestavující vládu.

Jedním z témat jednání bude i zajištění financování nepedagogických pracovníků školství, tedy kuchařek, uklízeček ši školníků.

SPD a Motoristé chtějí rušit inkluzi, společné vzdělávání handicapovaných žáků s ostatními v běžných školách, ANO ji chce jen revidovat.

ANO a SPD odmítají zavedení školného na vysokých školách, podle Motoristů by si studenti některých humanitních oborů měli studium platit.

V dopravě je shoda ANO, SPD a Motoristů na dostavbě dálniční sítě a investicích do železniční infrastruktury, vysokorychlostní tratě ale ANO považuje za prioritu, zatímco pro Motoristy a SPD jde o mimořádně nákladný projekt s nejistým přínosem pro běžné občany.

Shoda je na věku odchodu do důchodu 65 let i na přidání peněz do zdravotnictví

Při jednání o programu v gesci ministerstva vnitra se ANO, SPD a Motoristé ve volebních programech shodnou na tom, že je potřeba odmítnout migrační pakt Evropské unie a zamezit nelegální migraci.

Podle dosavadní dohody má mít v budoucí vládě ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla a Motoristé čtyři.

