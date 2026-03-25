Knížkové občanské průkazy končí. Jak si nechat neplatný doklad a jakou má cenu

Pavla Žáková
  5:00
Knížkové občanské průkazy se vydávaly nejen za socialismu, ale i v 90. letech. Ještě teď jsou mezi lidmi doklady tohoto typu, třeba i z padesátých let. A dosud mohou platit. Tento poslední závan dávno minulých časů skončí 2. srpna 2026, kdy přestanou platit nejstarší typy OP. Jak to udělat, když tento kus historie nechcete odevzdat na úřadě?

Nejstarší dosud platný doklad v Česku je knížkový typ z přelomu 40. a 50. let. Platit může u lidí nad 90 let, pokud má dopsané české (nikoli československé) státní občanství. | foto: Ministerstvo vnitra, webové stránky

Nejstarší typy občanských průkazů v Česku, které dosud platí, ale nesplňují moderní bezpečnostní požadavky, se vydávaly do června 2000. Knížkové průkazky pocházejí z počátku 90. let a zalaminované karty je následovaly v letech 1993 až 2000.

Všechny tyto doklady mohou ještě i dnes používat lidé narození v roce 1935 nebo dříve, na které se při předchozích výměnách dokladů za nové vztahovala výjimka. Letos však dojde i na ně – platnost těchto občanských průkazů skončí 2. srpna 2026.

Žádné knížkové OP už nebudou platit

„Je to tak, od 3. srpna 2026 nebude již platný žádný ‚knížkový‘ OP u žádné skupiny obyvatel,“ potvrdila iDNES.cz Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Kolik takových stále ještě platných průkazů mezi lidmi je, ministerstvo přesně neví. Do celkového počtu cca 10 000 průkazů s končící platností počítá i novější, zalaminované doklady.

Zatímco na zalaminované růžové papíry z devadesátek si pamatují i mnozí čtyřicátníci, knížkové občanky v červených a později hnědých deskách se státním znakem dostávali současní padesátníci a starší. A většina si takový průkaz spojuje s dobou tuhé totality.

Výdej červených knížek s pěticípou hvězdou nad lvem ovšem neskončil se sametovou revolucí, pokračoval až do začátku roku 1991. Následovaly hnědé knížky, které převedly své majitele z rozpadlého Československa do nové České republiky a vydávaly se do 30. dubna roku 1993. Poprvé v historii země měla občanka jinou barvu než rudou.

Nejdřív knížkové, potom zalaminované karty. Občanské průkazy prošly po sametové revoluci a rozdělení Československa mnoha změnami. Ani jedna z vyobrazených variant ale nesplňuje dnešní nároky na bezpečnost.

Dosud mohou platit i doklady z 50. let

A platné dosud mohou být i průkazy z 50. let, jak dokazuje příklad paní Blaženy Čeplové z Vysočiny. Do občanky vydané v socialistickém Československu jí úřady pouze v roce 1993 doplnily státní občanství Česká republika a průkaz ponechaly v platnosti.

Na rozdíl od dnešních OP byla v tom knížkovém fotografie nositele fyzicky nalepená a doplněná razítkem. Veškeré údaje se vpisovaly ručně psacím písmem a nechyběl podpis konkrétního úředníka, který zápis provedl. Doklad měl 30 číslovaných stran, z nichž tři zabraly osobní údaje občana. Platnost byla už tehdy (stejně jako dnes) 10 let, ale u starších lidí se prodlužovala: na straně 9 se pak doplnil nápis „bez omezení“. I tyto průkazy s „neomezenou“ platností už ale budou končit.

Starý doklad si můžete nechat. Jak?

Občané, kteří je mají a strávili s nimi mnohá desetiletí, by je při výměně za nový doklad měli odevzdat na úřadě. Málokdo ví, že je možné požádat o výjimku a průkaz si nechat. Nejdřív ho ale úředníci musejí takzvaně znehodnotit. Zákon o občanských průkazech mluví jasně: „Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.“ Znehodnocení je fyzický zásah do dokladu, nejčastěji odstřihnutí rohu nebo proštípnutí děrovačkou.

Knížkové OP se vydávaly za socialismu a poté až do roku 1993. Barva se měnila, od malinově červené přes tmavorudou až po hnědou v letech 1991-1993. Původní textilní desky nahradily později plastové s výliskem státního znaku.

Kdo má zájem nechat si neplatný knížkový občanský průkaz navždy, může to udělat. Není vyloučeno, že se „socialistické“ průkazy, které už dnes představují raritu, jednou budou prodávat na sběratelských burzách za vysoké ceny.

Už nyní se na specializovaných portálech prodávají například staré vkladní knížky z dob komunismu za vyšší desítky až stovky korun. Vždy záleží na stavu a také období, ze kterého pocházejí. Na současně platných průkazech je pozoruhodné zejména to, jak dlouhou dobu platily.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

25. března 2026

Evropský zelený jízdní řád diskriminuje jádro a plyn, volají odborníci

Premium
Elektrárna Počerady

Aktuální nastavení taxonomie EU ohrožuje bezpečný průběh dekarbonizace. Energetici volají po revizi pravidel, která nesplnitelnými termíny a zbytečnými restrikcemi znevýhodňují jádro a zemní plyn....

25. března 2026

Rozbité auto i rozvod. Průzkum odhalil, kdy rodiče sáhnou na peníze pro děti

ilustrační snímek

Čeští rodiče se sice snaží odkládat stranou peníze, které by později jejich potomkům usnadnily start do života, nedotknutelné úspory to ovšem pro mnoho z nich nejsou. Každý desátý rodič v průzkumu...

25. března 2026

Jestřáb i pragmatik. Kdo je Íránec, kterého si Trump vybral jako svého člověka

Premium
Co od něj čekat? Mohammad Bagir Gálibáf.

Tohle byste měli číst rychle, než ho smažou. Rakety létají a z profilů íránských favoritů Ameriky na budoucí jednání dělají smuteční oznámení. Teď prst Bílého domu ukázal na předsedu parlamentu...

25. března 2026

Finále se blíží: odhal výsledek. Zjisti, zda dáš u přijímaček ty nejtěžší příklady z matiky

Premium
ilustrační snímek

Řady poskakujících figurek, zvláštní školní hodiny i čtverce ze sirek. Také u třetího dílu nestandardních úloh budete muset zapřáhnout všechny dostupné mozkové závity. Tak čistý papír na stůl před...

25. března 2026

Írán dostal od USA mírový plán. Poskytl obrovský dar, režim se mění, tvrdí Trump

Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Podle deníku The New York Times se tak stalo prostřednictvím Pákistánu. Americký prezident Donald Trump zároveň v úterý po jednání s Íránem...

24. března 2026  21:31,  aktualizováno  22:56

Mimořádné zisky z růstu cen fosilních paliv? Greenpeace už volá po windfall tax

Aktivisté skupiny Greenpeace protestují proti vedení MŽP stranou Motoristé sobě...

Zavedení daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax, pro firmy v energetickém a fosilním sektoru by při sazbě 33 procent mohlo do českého státního rozpočtu ročně přinést 1,3 miliardy eur (31,8...

24. března 2026  21:37

Stát by se neměl chovat jako šmejd, řekla poslancům Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová na tiskové konferenci hnutí ANO. Spolu s...

Poslanci dali šanci novele zákona o doplňkovém penzijním spoření, podle níž by ho důchodci, kteří si jej založili před koncem roku 2023, mohli bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření....

24. března 2026  5:48,  aktualizováno  21:12

Rusko útočí masivně drony ve dne. Ukrajinci nic takového nepamatují

Sledujeme online
Následky ruského dronového útoku na Lvov, kde poničily i kostel svatého Ondřeje...

Rusko dnes podniklo jeden z nejrozsáhlejších dronových útoků na Ukrajinu. Během dne vyslalo 556 úderných dronů, z nichž 541 protivzdušná obrana zneškodnila, uvedlo ukrajinské letectvo. Dohromady i s...

24. března 2026  19:04,  aktualizováno  21:08

Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Mezi Senohraby u Prahy a Čerčany na Benešovsku narazil ve středu ráno osobní...

Poškozené trakční vedení zastavilo dnes odpoledne provoz na železniční trati mezi Prahou a Berounem v úseku Dobřichovice a Praha - Radotín. Nehoda se neobešla bez komplikací pro řidiče. Kvůli nehodě...

24. března 2026  21:01

Trumpův saúdský našeptavač. Vlivný princ a jiní vládci v Zálivu zvažují vstup do války

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán navštívil Bílý dům. Tam ho...

Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán (MBS) tlačí na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pokračoval ve vojenských operacích proti Íránu. Tvrdí to list The New York Times (NYT), podle...

24. března 2026  20:40

Dánové vybírali parlament. Odhady naznačují náskok levice

Oslava volebních výsledků Sociálně-liberální strany. (24. března 2026)

V Dánsku se v osm hodin ráno otevřely volební místnosti, více než 4,3 milionu lidí mělo možnost rozhodnout o novém složení Folketingu – parlamentu, který je volen na čtyřleté funkční období. Z odhadů...

24. března 2026  9:19,  aktualizováno  20:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.