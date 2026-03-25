Nejstarší typy občanských průkazů v Česku, které dosud platí, ale nesplňují moderní bezpečnostní požadavky, se vydávaly do června 2000. Knížkové průkazky pocházejí z počátku 90. let a zalaminované karty je následovaly v letech 1993 až 2000.
Všechny tyto doklady mohou ještě i dnes používat lidé narození v roce 1935 nebo dříve, na které se při předchozích výměnách dokladů za nové vztahovala výjimka. Letos však dojde i na ně – platnost těchto občanských průkazů skončí 2. srpna 2026.
Žádné knížkové OP už nebudou platit
„Je to tak, od 3. srpna 2026 nebude již platný žádný ‚knížkový‘ OP u žádné skupiny obyvatel,“ potvrdila iDNES.cz Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Kolik takových stále ještě platných průkazů mezi lidmi je, ministerstvo přesně neví. Do celkového počtu cca 10 000 průkazů s končící platností počítá i novější, zalaminované doklady.
Zatímco na zalaminované růžové papíry z devadesátek si pamatují i mnozí čtyřicátníci, knížkové občanky v červených a později hnědých deskách se státním znakem dostávali současní padesátníci a starší. A většina si takový průkaz spojuje s dobou tuhé totality.
Výdej červených knížek s pěticípou hvězdou nad lvem ovšem neskončil se sametovou revolucí, pokračoval až do začátku roku 1991. Následovaly hnědé knížky, které převedly své majitele z rozpadlého Československa do nové České republiky a vydávaly se do 30. dubna roku 1993. Poprvé v historii země měla občanka jinou barvu než rudou.
Dosud mohou platit i doklady z 50. let
A platné dosud mohou být i průkazy z 50. let, jak dokazuje příklad paní Blaženy Čeplové z Vysočiny. Do občanky vydané v socialistickém Československu jí úřady pouze v roce 1993 doplnily státní občanství Česká republika a průkaz ponechaly v platnosti.
Na rozdíl od dnešních OP byla v tom knížkovém fotografie nositele fyzicky nalepená a doplněná razítkem. Veškeré údaje se vpisovaly ručně psacím písmem a nechyběl podpis konkrétního úředníka, který zápis provedl. Doklad měl 30 číslovaných stran, z nichž tři zabraly osobní údaje občana. Platnost byla už tehdy (stejně jako dnes) 10 let, ale u starších lidí se prodlužovala: na straně 9 se pak doplnil nápis „bez omezení“. I tyto průkazy s „neomezenou“ platností už ale budou končit.
Starý doklad si můžete nechat. Jak?
Občané, kteří je mají a strávili s nimi mnohá desetiletí, by je při výměně za nový doklad měli odevzdat na úřadě. Málokdo ví, že je možné požádat o výjimku a průkaz si nechat. Nejdřív ho ale úředníci musejí takzvaně znehodnotit. Zákon o občanských průkazech mluví jasně: „Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.“ Znehodnocení je fyzický zásah do dokladu, nejčastěji odstřihnutí rohu nebo proštípnutí děrovačkou.
Kdo má zájem nechat si neplatný knížkový občanský průkaz navždy, může to udělat. Není vyloučeno, že se „socialistické“ průkazy, které už dnes představují raritu, jednou budou prodávat na sběratelských burzách za vysoké ceny.
Už nyní se na specializovaných portálech prodávají například staré vkladní knížky z dob komunismu za vyšší desítky až stovky korun. Vždy záleží na stavu a také období, ze kterého pocházejí. Na současně platných průkazech je pozoruhodné zejména to, jak dlouhou dobu platily.